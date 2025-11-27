انتقاد نماینده ایران از استانداردهای دوگانه حقوق بشری در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان برگزاری نخستین روز هجدهمین مجمع امور اقلیتهای سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۶ آذرماه ۱۴۰۴)، سارا فلاحی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران با قرائت بیانیهای در دفاع از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق اقلیتها و انتقاد به استانداردهای دوگانه سازمان ملل و مجامع بینالمللی در ارائه تصویری نادرست از ایران و همچنین اعمال تبعیض ساختاری و سیستمیک علیه جمهوری اسلامی ایران، صحن شورا را به جوش و خروش درآورد.
فلاحی از ممانعت مغرضانه و بدون دلیل برخی دولتهای غربی مدعی حقوق بشر از ریاست پروفسور ستار عزیزی، دانشمند اهل سنت و کرد ایرانی، بر این مجمع، علیرغم برخورداری از حمایت اجماعی کلیه اعضای گروه آسیا-پاسیفیک شورای حقوق بشر انتقاد کرد و گفت: این اقدام نشانهای آشکار از تحمیل تبعیض مبتنی بر ملیت و نتیجه الگوی ساختاری و سیستماتیک علیه ایران است که طی سالهای گذشته توسط برخی دول غربی نهادینه شده است.
پس از قرائت بیانیه نماینده ایران، گروهی از سمنهای ایرانی حاضر در صحن شورا، ضمن دیدار صمیمانه با وی و هیأت همراه، از مواضع مستحکم و سخنرانی تأثیرگذار فلاحی قدردانی کردند.
