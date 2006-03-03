مقايسه شوراي حقوق بشر با كميسيون فعلي حقوق بشر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل، لوئيس آربور با تاكيد بر اينكه شوراي جديد سازمان ملل متحد فرصتي استثنايي براي تقويت حمايت حقوق بشراست، اعلام كرد:طي روزهاي آتي جامعه بين المللي فرصتي خواهد داشت تا نظام تقويت شده اي براي حمايت حقوق بشر در سراسر جهان ايجاد نمايد.



اين فرصت استثنايي به صورت طرح كلي به منظور نظارت نوين بر حقوق بشر جهاني خواهد بود كه در حال حاضر منتظر تصويب مجمع عمومي سازمان ملل است. اين ابتكار مستحق اين است كه مورد پشتيباني ما قرار گيرد.

در ادامه مقاله آربور آمده است : ازسازمان ملل خواسته شده، شوراي حقوق بشر را به منظور جايگزيني براي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد كه زير سوأل رفته ايجاد نمايد. شورا طي ماه هاي گذشته در پي مذاكرات اغلب داغ و دشوار كه در آستانه اجلاس سران در ماه سپتامبر در نيويورك برگزار شد، شكل گرفته است. تمامي رهبران بين المللي در آن گردهمايي بر جايگاه حقوق بشر به عنوان ستون محوري كار سازمان ملل تأكيد كردند و تصميم گرفتند كه كميسيون بايد جاي خود را به نهادي قوي تر بدهد.

كميسر حقوق بشر سازمان ملل آورده است: اين پيشنهاد كه رئيس مجمع ارائه كرده است، داراي خصوصياتي است كه مي تواند همان نهاد قوي تر باشد. پيش نويس اجازه مي دهد كه شوراي آتي هدفمندتر و با اعتبارتر نسبت به نقض حقوق بشر در سراسر جهان برخورد نمايد. معيارهايي براي كشورهاي جديد عضو معين مي كند كه از آنها درخواست خواهد شد تا تعهد روشن براي ترويج و حمايت حقوق بشر ارائه دهند. همچنين موجب به تعليق افتادن عضويت آناني مي شود كه حقوق بشر را به صورت نظام مند و فاحش نقض مي كنند.

وي در ادامه نوشت: برخلاف كميسيون، شورا موظف خواهد بود به گونه اي دوره اي عملكرد حقوق بشر كليه كشورها را كه از اعضاي آن آغاز مي شود، مرور كند. هيچ كشوري از ديد تيزبين شورا دور نخواهد ماند و هرگز كشورها نمي توانند از عضويت نهاد اصلي حقوق بشري به عنوان سپر بلا براي خود يا متحدانشان در رويارويي با انتقادات و سرزنش ها براي نقض حقوق بشر سوء استفاده كنند.

"شوراي حقوق بشرجلسه هاي طولاني تري طي سال خواهد داشت تا قادر باشد سريعتر به بحران هاي رو به گسترش حقوق بشر رسيدگي نمايد.ناقضان بالقوه متوجه خواهند شد كه جهان دائماً نظاره گر آنها است، نه فقط طي 6 هفته در فصل بهار يعني زماني كه بطور سنتي كميسيون حقوق بشر جلسه برگزار مي كند."

وي افزود: كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به جامعه بين المللي اعلاميه جهاني حقوق بشر و تعدادي معاهده اصلي براي حمايت از آزادي هاي اساسي ارائه داد. طي اجلاس هاي سالانه خود كميسيون به بسياري از مسايل حقوق بشرومذاكرات توجه جلب نمود.

به گروه هاي جامعه مدني اجازه داد مشقت هاي افراد را در صحنه بين المللي مطرح نمايند و به همين دليل تنها مكان جهاني بود كه در آن با ناقضان حقوق بشر به صورت مستقيم برخورد مي شد. كميسيون نظام منحصر به فرد مأموران تحقيق حقوق بشر مستقل را تأسيس نمود. يكي از آن متخصصان از نخستين افرادي بود كه نسل كشي قريب الوقوع دررواندا را هشدارداد.

كميسر حقوق بشر گفت: نمي توان از اين واقعيت گريخت كه كميسيون مقدار خيلي زيادي از اعتبار خود را از دست داده است. برخي از كشورها مي خواستند عضو كميسيون شوند نه به دليل تقويت حقوق بشر، بلكه براي حمايت از خودشان در مقابل انتقادها يا انتقاد از ديگران. كميسيون در زمينه اقدام جهت جلوگيري مواردي از نقص آشكار حقوق بشر خيلي كند عمل كرد. اين كاهش اعتبار موجب زير سوأل رفتن كل نظام حقوق بشري سازمان ملل گرديده است. شورا راه درازي براي حل دلايل اين كاستي ها درپيش دارد.

وي تاكيد كرد: اجازه دهيد رك باشيم ؛پيشنهاد فعلي در مجمع عمومي نتيجه مصالحه است؛ نمي تواند طرح كلي ايده آلي باشد و هيچ دليلي وجود ندارد كه معتقد باشيم زمان طولاني تر براي مذاكره باعث نتيجه بهتر مي شود.

اما حتي نهادي كه بر روي كاغذ كامل است، نمي تواند چنانچه جامعه بين المللي تغييرات مورد نياز را در فرهنگ دفاع از حقوق بشر ايجاد نكند،به گونه اي موفق عمل نمايد.كميسيون در زمينه ايجاد اين تغييرات ناكام بود، يعني نتوانست بعد از اينكه چارچوبي براي نظام حقوق بشر بين المللي ارائه داد خود را از نو طراحي كندو اين امر موجب مختل شدن كار كميسيون گرديد. مورد رواندا به طور غم انگيزي آموزنده است. در آنجا فرآيندهاي كميسيون كار كرد، با اين وجود هشدارهاي مأمور تحقيق نشنيده ماند. اراده و تعهد سياسي جامعه بين المللي براي عملكرد شوراي جديد به همان اندازه اهميت دارد كه تغيير و تحول در ساختار يا روش هاي كار.