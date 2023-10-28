مدعیان حقوق بشر، شرم را بر چهره حقوق بشر نشاندند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت ارتحال کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س)، به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و افزود: این روزها جهان اسلام عزادار است. عزادار ملتی که مورد بدترین جنایات تاریخ قرار گرفته‌اند. ملت مظلوم فلسطین و خصوصاً مردم غزه این روزها شاهد شهادت و زخمی شدن هزاران کودک و پیر و جوان هستند که بر اثر جنایات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده و مجروح شده‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: جنایاتی که در چند روز اخیر صهیونیست‌های غاصب کودک کش مرتکب شده‌اند، آنقدر هولناک است که تحمل آن برای انسان شریف دردمند واقعاً ممکن نیست.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وقتی انسان ملاحظه می‌کند کودکی در آغوش پدر یا مادرش جان می‌دهد یا کودکی شاهد جان دادن خواهر یا برادر خود است، بسیار دردناک است. دیدن تصاویر این صحنه‌ها، دردناک و غیر قابل تحمل است چه برسد به اینکه انسان خود در این محیط شاهد این صحنه‌های هولناک باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی، ارتکاب این جنایات، قطعاً جنایات جنگی است. دولت خبیث امریکا و اشرار اروپایی تابع آن، به جای حمایت از مظلوم، حامی ظالم شده‌اند، تا جایی که انسان یقین می‌کند که خودشان شریک همه این جنایات هستند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: حقوق بشر برای اینها لقلقه زبان است و دائماً ادعای حقوق بشر می‌کنند، اما شرم را بر چهره حقوق بشر نشانده‌اند.

وی افزود: بیمارستانی که محل مداوای بیماران است و مامنی برای زنان و کودکان و مردان بی پناه، مورد حمله هوایی واقع و صدها نفر در آن شهید می‌شوند. بمباران بیمارستان، مساجد و کلیساها مخالف نص صریح قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ملتی را تحریم کرده‌اند و از داشتن آب، غذا، برق و دارو و.... محروم ساخته‌اند. اینها به سمت نسل کشی کلی حرکت می‌کنند و متاسفانه دولت‌های جهان اسلام که باید تصمیم جدی بگیرند فقط به بعضی کلمات و محکوم کردن‌های لفظی، اکتفا کرده‌اند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: ملت‌های مسلمان واقعاً عزادار هستند. ملت‌های مسلمان از این جنایات تحملشان طاق شده است و مطمئناً اوضاع به این شکل باقی نخواهند ماند و ملت‌های مسلمان، برادران و خواهران مظلوم فلسطینی را رها نخواهند کرد. امیدواریم هرچه زودتر دست این جنایتکاران قطع شود و ملت مقاوم فلسطین با حمایت عملی کشورهای اسلامی بتوانند در سرزمین خودشان آزادانه زندگی کنند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حق زندگی آزادانه کمترین حق هر انسان است. این حق در غرب مورد مصرف دوگانه قرار گرفته است. وقتی هزاران نفر در طول فقط چند روز به خاک و خون کشیده می‌شوند برای آنها مهم نیست، اما اگر یک امریکایی کشته شود، غوغا می‌کنند و بیانیه‌ها می‌دهند. مدعیان حقوق بشر فقط نظاره می‌کنند و از ظالم دفاع می‌کنند. ما مطمئن هستیم که خداوند ناصر مظلومان است و این رژیم غصبی کودک کش از صحنه روزگار محو خواهد شد.