حجت الاسلام شریف تبار: ۵۰۰ ائمه مساجد مازندران توانمندسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار شامگاه پنجشنبه در نشست هم‌افزایی تبلیغات اسلامی و بنیاد هدایت برای توانمندسازی ائمه مساجد مازندران، با تبیین نقش محوری سازمان تبلیغات در قرارگاه مسجد، بر ضرورت همکاری جدی بنیاد هدایت در زمینه تولید محتوای آموزشی و اجرایی‌سازی نمایشگاه «مسجد جامعه‌پرداز» در استان مازندران تأکید کرد.

وی همچنین به برنامه اداره تبلیغات استان مبنی بر آموزش و توانمندسازی ۵۰۰ نفر از ائمه مساجد فعال در طرح محراب در ۸ منطقه استان اشاره نمود.

حجت‌الاسلام غلامی، قائم مقام بنیاد هدایت، ضمن اشاره به فراگیری گفتمان «امامت محله» و «مسجد جامعه‌پرداز» در میان فعالان فرهنگی، بر ضرورت جدیت ادارات استانی در تصدی‌گری امر آموزش و توانمندسازی ائمه مساجد تأکید کرد.

وی با برشمردن اقدامات بنیاد هدایت در زمینه تولید علم و نقشه‌راه توانمندسازی در سه حوزه «خارج فقه امامت»، «احیاء کارکردهای مسجد» و موارد دیگر، پیشنهاداتی سازنده برای اجرای مؤثر برنامه‌های آموزشی سازمان تبلیغات در استان مازندران ارائه داد.

حجت‌الاسلام عارفی‌نسب در خصوص نقش و جایگاه نمایشگاه «آموزش‌محور مسجد جامعه‌پرداز» توضیحاتی ارائه کرد و بر اهمیت این بستر در پاسخگویی به شبهات احتمالی که ممکن است در سطح استانی بروز یابد، تأکید کرد.