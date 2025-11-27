به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم جباری عصر پنجشنبه در یادواره «هم‌عهدی با شهدا» که در امامزاده سیدابراهیم (ع) شهر زنجان برگزار شد. با تبیین چرایی دشمنی استکبار با ملت ایران، بر لزوم انتقال فرهنگ مقاومت به نسل نوجوان تأکید کرد و گفت: برگزاری محافل قرآنی و فرهنگی در مساجد و مدارس برای تربیت نسل مؤمن و مقاوم بسیار تأثیرگذار است که باید بیش از گذشته ترویج یابد.

وی افزود: دشمنی‌های چهل‌وچند ساله علیه ایران، از جنگ تحمیلی تا فشارهای امروز، تنها یک دلیل دارد و آن این است که ملت ایران زیر بار سلطه نمی‌رود و پیام انقلاب اسلامی، پیام سلطه‌ستیزی است.

قدرت امروز مقاومت حاصل ایمان و صداقت است

جباری با بیان اینکه انقلاب اسلامی نظم دروغین سلطه جهانی را برهم زد، گفت: پیش از انقلاب همه کشورها یا در بلوک شرق بودند یا در بلوک غرب؛ ملتی که نه سلطه‌گر باشد و نه سلطه‌پذیر وجود نداشت. انقلاب اسلامی این معادله را شکست و همین موضوع ریشه اصلی دشمنی‌هاست.

سردار جباری با استناد به حدیث امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «وقتی خدا صداقت بندگانش را ببیند آنان را یاری می‌کند»، گفت: رمز ماندگاری ملت ایران، صداقت و اخلاص است. اگر در ایمان و عمل صادق باشیم، خداوند همان‌گونه که دریا را برای موسی شکافت، در برابر امت اسلامی نیز راه گشوده و دشمنان را خوار خواهد کرد.

جنگ ترکیبی امروز نیازمند آگاهی نسل نوجوان است

وی با تأکید بر اینکه دشمن اکنون وارد جنگ ترکیبی و شناختی با ملت ایران شده است، افزود: جوانان و نوجوانان باید دشمن را بشناسند. امنیت و پیشرفت کشور در سال‌های آینده به آگاهی و بصیرت همین نسل وابسته است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اهمیت آموزش و ترویج فرهنگ مقاومت، شهادت و دشمن‌شناسی تأکید کرد و افزود: نسل جوان با این مفاهیم آشنا شوند و در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب حرکت کنند.

سردار جباری با اشاره به سال‌ها حضور در محضر رهبر انقلاب و همراهی نزدیک با شهید حاج قاسم سلیمانی، خاطراتی از دیدارهای خصوصی با شهید سیدحسن نصرالله بیان کرد و گفت: شهید نصرالله شخصیتی کم‌نظیر در تاریخ اسلام بود؛ دو ماه پیش از شهادتش به فرماندهان خود گفته بود که بسیاری از آنان به‌زودی به شهادت خواهند رسید. او عاشق شهادت بود و زندگی‌اش عین مقاومت بود.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب با معرفی «مکتب حاج قاسم» و «مکتب سیدحسن نصرالله» راه مقاومت را برای نسل امروز ترسیم کرده‌اند، گفت: در این راستا، نمونه‌هایی مانند سردار شهید قاسم سلیمانی و دکتر شهید شهریاری به عنوان الگوهای برتر معرفی شوندو زندگی و ویژگی‌های اخلاقی و دینی آنها باید برای نسل جوان تبیین شود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه سردار شهید قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله نمونه‌هایی از مکتب و فرهنگ مقاومت هستند که باید معرفی شوند و راه آنها ادامه یابد، افزود: پیروزی‌های بزرگ تنها با صداقت و ایمان واقعی امکان‌پذیر است.

جباری به نقش نیروهای امنیتی و نظامی در دفاع از کیان کشور و حفظ امنیت مردم اشاره کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌های گسترده برای مقابله با دشمنان صورت گرفته و از طرفی توطئه‌های دشمنان با هوشمندی و صداقت مردم، خنثی شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به آمادگی کامل کشور برای مقابله با شرارت‌های دشمنان تأکید کرد و گفت: از مردم نیز انتظار می‌رود در میدان حضور فعال داشته باشند.

تأکید بر مستندسازی و انتقال فرهنگ شهادت

سردار جباری خواستار ترویج فرهنگ مقاومت در قالب‌های هنری، آموزشی و اجتماعی شد و بیان کرد: جوانان ادامه‌دهندگان راه شهدا هستند. باید مجاهدت‌های شهدا در کتاب، فیلم، هیئت، مسجد، مدرسه و محله بازگو شود تا روح ایمان، شجاعت و ایستادگی در جامعه زنده بماند.

وی با اشاره به جنایات داعش در سوریه و عراق گفت: ما با دشمنانی روبه‌رو هستیم که حتی به زنان و دختران خودشان رحم نمی‌کنند. اگر این گروه‌ها قدمی به خاک ایران می‌گذاشتند، فجایع به‌مراتب تلخ‌تر رخ می‌داد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با بیان اینکه حزب‌الله لبنان امروز در قله قدرت منطقه‌ای ایستاده است، افزود: فرماندهان اصلی مقاومت برای دشمن نشناخته‌اند و این یعنی اقتدار واقعی جبهه‌ای که شهید نصرالله و حاج قاسم بنا نهادند.

سردار جباری با اشاره به وقایع امنیتی سال‌های اخیر و پاسخ جمهوری اسلامی به اقدامات خصمانه گفت: دشمن تصور می‌کرد در روزهای اول جنگ‌های اخیر می‌تواند انقلاب را به زانو درآورد، اما ورود رهبر انقلاب به صحنه تصمیم‌گیری، محاسبات آنان را بر هم زد و آنان را عقب نشاند.