به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، شامگاه گذشته در آئین یادواره شهدای استان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم، شهدای انقلاب و دفاع مقدس را چراغ هدایت ملت ایران دانست و اظهار کرد: فداکاری‌های شهدا، چه در دوران حیات و چه در زمان شهادت، همواره مردم را به یاد سختی‌هایی می‌اندازد که برای شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی متحمل شده‌اند.

وی با مرور حوادث آغازین انقلاب اسلامی و اشاره به همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸، افزود: جمهوری اسلامی ایران از نخستین روزهای شکل‌گیری با هجمه‌های گسترده‌ای مواجه شد؛ در حالی که در بسیاری از انقلاب‌های بزرگ جهان چنین حجم از مخالفت‌ها وجود نداشت.

وی با یادآوری حوادثی چون ترورهای گسترده، شهادت شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام، کودتای نوژه و فعالیت گروه‌های ضدانقلاب افزود: با وجود این فشارها، انقلاب مسیر خود را با اتکا به خون شهدا ادامه داد.

طهماسبی جنگ تحمیلی را نقطه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ انقلاب خواند و گفت: جوانان رشید این سرزمین با کمترین امکانات در برابر حمایت همه‌جانبه بلوک شرق و غرب از رژیم بعث ایستادند و کشور را سرافراز کردند.

وی به نقش فرماندهان جوان و شکل‌گیری مدیران آینده نظام در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: بسیاری از پیشرفت‌های امروز به‌ویژه در صنایع دفاعی، حاصل تجربه‌ها و جان‌فشانی‌های همان دوران است.

استاندار گلستان با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه‌زدن به ساختار مدیریتی کشور در سال‌های اخیر گفت: همان‌گونه که در دهه ۶۰ کشور با وجود شهادت رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و مسئولان ارشد مسیر خود را ادامه داد، امروز نیز ترور سرداران، دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان تأثیری در اراده ملت و رهبری ایجاد نکرده است.

وی همچنین به جنگ ۱۲ روزه و انسجام داخلی اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی دانست.

طهماسبی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با حملات موشکی قادر خواهند بود مردم را از نظام جدا کنند، اما ملت ایران ثابت کرد پای ارزش‌های انقلاب ایستاده است.

استاندار گلستان با تجلیل از خانواده‌های شهدا و تأکید بر نقش نیروهای مقاومت در منطقه گفت: جبهه مقاومت از غزه تا حزب‌الله، حشدالشعبی، فاطمیون، زینبیون و یمن، با تجربه‌های برگرفته از دفاع مقدس، در برابر استکبار ایستادگی کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی متعلق به امام زمان (عج) است اظهار امیدواری کرد و گفت: امید است خدمتگزاران نظام در مسیر شهدا، امام و رهبری ثابت‌قدم بمانند.

طهماسبی اظهار کرد: کارگزاران وظیفه دارند خدمتگزاری صادقانه به مردم را سرلوحه کار قرار دهند و در کنار آنان در روستاها و شهرهای مختلف حضور داشته باشند.