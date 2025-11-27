  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۳

هشدار سطح زرد هواشناسی برای بارش و مه‌گرفتگی در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از ۱۰ تا ۱۱ آذر رگبار و رعدوبرق و از ۱۵ تا ۱۷ آذر فعالیت سامانه بارشی در استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور دو هشدار سطح زرد هواشناسی خبر داد و اظهار کرد: براساس هشدار سطح زرد شماره ۴۱ مورخ ششم آذر، از اوایل دوشنبه دهم آذر تا اواخر سه‌شنبه یازدهم آذر، وقوع رگبار و رعدوبرق در مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین وزش باد متوسط در اغلب مناطق و پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی، مرکزی و غربی به‌ویژه در جاده‌های مواصلاتی این مناطق مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: براساس هشدار سطح زرد شماره ۴۲، فعالیت سامانه بارشی از اوایل شنبه پانزدهم آذر تا اواخر دوشنبه هفدهم آذر در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط و مه‌گرفتگی پس از بارندگی خواهد شد.

سبزه‌زاری تأکید کرد: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، توصیه می‌شود رانندگان و شهروندان در ترددهای جاده‌ای احتیاط کرده و دستگاه‌های اجرایی مرتبط اقدامات لازم را برای کاهش مخاطرات احتمالی در دستور کار قرار دهند.

