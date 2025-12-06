هشدار نارنجی تقویت سامانه بارشی در خوزستان صادر شد

مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۸ آذر تا اواخر پنجشنبه ۲۰ آذر در استان تقویت می‌شود و در اغلب مناطق، به‌ویژه نواحی شمالی و ارتفاعات فعال خواهد بود.

به گفته محمد سبزه‌زاری، این سامانه موجب رگبار و رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای، کاهش دید ناشی از مه پس از بارندگی و افت دما خواهد شد.

وی افزود: در این مدت لغزندگی جاده‌ها، آبگرفتگی معابر شهری، جاری‌شدن روان‌آب، خسارت به سازه‌های موقت نظیر بنرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن درختان کهنسال، تأخیر در پروازها و خسارت به محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.