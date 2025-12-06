  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

هشدار نارنجی تقویت سامانه بارشی در خوزستان صادر شد

هشدار نارنجی تقویت سامانه بارشی در خوزستان صادر شد

اهواز – اداره‌کل هواشناسی خوزستان نسبت به تقویت سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۸ آذر تا اواخر پنجشنبه ۲۰ آذر هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه ۱۸ آذر تا اواخر پنجشنبه ۲۰ آذر در استان تقویت می‌شود و در اغلب مناطق، به‌ویژه نواحی شمالی و ارتفاعات فعال خواهد بود.

به گفته محمد سبزه‌زاری، این سامانه موجب رگبار و رعدوبرق، احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط همراه با تندباد لحظه‌ای، کاهش دید ناشی از مه پس از بارندگی و افت دما خواهد شد.

وی افزود: در این مدت لغزندگی جاده‌ها، آبگرفتگی معابر شهری، جاری‌شدن روان‌آب، خسارت به سازه‌های موقت نظیر بنرها، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن درختان کهنسال، تأخیر در پروازها و خسارت به محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

کد خبر 6679441

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها