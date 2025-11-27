چند طرح عمرانی در پایگاه هوانیروز مشهد مقدس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین الحاق ۴ فروند بالگرد بازآماد شده به سازمان رزم پایگاه هوانیروز مشهد و بهره برداری از چند طرح عمرانی در این پایگاه با حضور امیر سرتیپ دوم خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش برگزار شد.

امیر خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش در این مراسم با اشاره به موفقیت هوانیروز در تولید و مونتاژ بیش از ۱۰۰۰ قطعه مورد نیاز بالگرد، این مهم را حاصل اعتماد و اتکا به داخل و کار و تلاش خستگی ناپذیر متخصصان هوانیروز دانست که منجر به باز آماد و حاضر بکاری مطلوب بالگردهای هوانیروز گردیده است

فرمانده هوانیروز ارتش با اشاره به تغییر رویکردها و استراتژی‌های نوین جنگی، موفقیت در رویارویی نظامی احتمالی آینده را در گرو بهره گیری از علم و فناوری و ارتقا آموزش و مهارت کارکنان در کنار تعمیق باورهای دینی و بصیرت سیاسی ایشان دانسته که منجر به ارتقا توان بازدارندگی دفاعی کشور شده و صلح و امنیت پایدار را برای ایران اسلامی به همراه دارد.

گفتنی است؛ ۴ فروند بالگرد بازآماد شده ای که در این مراسم به پایگاه هوانیروز مشهد واگذار شد شامل انواع ترابری، شناسایی و هجومی هستند که توسط متخصصان فنی هوانیروز بازآماد و به چرخه عملیاتی این پایگاه بازگشتند.