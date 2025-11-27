  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

خبر کشف گنج ۸۰۰ میلیاردی توسط چوپان مشهدی صحت ندارد

خبر کشف گنج ۸۰۰ میلیاردی توسط چوپان مشهدی صحت ندارد

مشهد- مدیر روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با رد خبر کشف گنجینه توسط چوپان مشهدی، انتشار هرگونه اطلاعاتی درباره جزئیات این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرکلالی اظهار کرد: تا این لحظه هیچ گزارش رسمی یا یافته تأییدشده‌ای درباره کشف شیء تاریخی ارائه نشده است. هم‌اکنون موضوعی را که در فضای مجازی مطرح‌شده، تحت بررسی کارشناسی قرار داده‌ایم و به محض دریافت اطلاعات قطعی، نتیجه رسمی اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ برخی رسانه‌ها از کشف یک گنج باستانی توسط یک چوپان مشهدی خبر داده بودند. بنا بر اعلام این رسانه‌ها، این گنج با ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد تومان به‌طور تصادفی توسط گله این چوپان کشف شده و وی این محموله تاریخی را به اداره‌کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تحویل داده است.

کد خبر 6670343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها