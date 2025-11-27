برنج های پاکستانی کجاست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین، روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بازار تبریز با بیان اینکه علیرغم تخصیص ارز دولتی در بازار، برنج پاکستانی یافت نمیشود و معدود برنجهای موجود نیز گرانتر از قیمت مصوب بهفروش میرسد، تصریح کرد: مشخصاً برنجهای پاکستانی یا احتکار شدهاند و یا با برنج ایرانی مخلوط و عرضه میشوند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار متولی ندارد، متذکر شد: اتاق اصناف بهعنوان ذینفع نمیتواند ناظر باشد و برای پایان بلبشو در بازار، بایستی همانند گذشته مسئولیت نظارت بر بازار به بازرگانی محول شود.
وی با تاکید بر ضرورت نقرهداغ گرانفروشان و محتکران، متذکر شد: تعداد گشتهای مشترک نظارت بر بازار، جوابگوی نیاز شهر نیست و در صورت اجرای طرح ناظرین افتخاری و اخذ کمک از بسیج اصناف، میتوان تا حدودی نظارتها را تشدید کرد و با برخورد قاطع تعزیرات، مانع جولان سودجویان شد.
