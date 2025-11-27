  1. استانها
برنج های پاکستانی کجاست؟

تبریز- نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: مشخصاً برنج‌های پاکستانی یا احتکار شده‌اند و یا با برنج ایرانی مخلوط و عرضه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین، روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بازار تبریز با بیان اینکه علیرغم تخصیص ارز دولتی در بازار، برنج پاکستانی یافت نمی‌شود و معدود برنج‌های موجود نیز گران‌تر از قیمت مصوب به‌فروش می‌رسد، تصریح کرد: مشخصاً برنج‌های پاکستانی یا احتکار شده‌اند و یا با برنج ایرانی مخلوط و عرضه می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار متولی ندارد، متذکر شد: اتاق اصناف به‌عنوان ذی‌نفع نمی‌تواند ناظر باشد و برای پایان بلبشو در بازار، بایستی همانند گذشته مسئولیت نظارت بر بازار به بازرگانی محول شود.

وی با تاکید بر ضرورت نقره‌داغ گران‌فروشان و محتکران، متذکر شد: تعداد گشت‌های مشترک نظارت بر بازار، جوابگوی نیاز شهر نیست و در صورت اجرای طرح ناظرین افتخاری و اخذ کمک از بسیج اصناف، می‌توان تا حدودی نظارت‌ها را تشدید کرد و با برخورد قاطع تعزیرات، مانع جولان سودجویان شد.

