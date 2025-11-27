رهاسازی ماهی گامبوزیا برای کنترل طبیعی پشه آئدس در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مانور آموزشی و عملیاتی با هدف مقابله و پیشگیری از گسترش پشه آئدس در بندرعباس برگزار شد.
این برنامه با حضور جمعیت هلالاحمر استان، رئیس شعبه هلالاحمر، معاون استانداری، شهرداری و همچنین دبیر و اعضای کانونهای هلالاحمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس همراه بود.
در این مانور، علاوه بر معرفی راهکارهای طبیعی مقابله با پشه آئدس، ماهیهای گامبوزیا در جوبهای سطح شهر رهاسازی شدند تا با تغذیه از لاروها به کاهش جمعیت این پشه کمک کنند.
کارشناسان توضیح دادند که این ماهیها یکی از مؤثرترین روشهای زیستمحیطی برای کنترل پشه آئدس به شمار میروند.
همچنین به خطرات ناشی از لاستیکهای فرسوده اشاره شد؛ چرا که رنگ سیاه لاستیکها برای پشه جذاب بوده و فضای داخلی آنها محیط مناسبی برای تخمگذاری محسوب میشود.
از دیگر محورهای آموزشی این برنامه، توصیههایی درباره آب کولرهای آبی بود.
به مغازهداران آموزش داده شد که آب کولرها را بهطور مرتب تخلیه و تعویض کنند تا از تجمع پشهها جلوگیری شود. کارشناسان تأکید کردند که آب راکد کولرها یکی از مهمترین زیستگاههای پشه آئدس است و باید با مدیریت صحیح از تبدیل شدن آن به محل رشد و تکثیر پشه جلوگیری کرد.
همچنین در بخش آموزشی این مانور، علائم بیماری تب دنگی که توسط پشه آئدس منتقل میشود به مردم ارائه شد. این علائم شامل تب، استفراغ، تهوع، دردهای پشت کاسه چشم و مشکلات پوستی است که آگاهی از آنها میتواند در تشخیص سریع و مراجعه به مراکز درمانی مؤثر باشد.
این مانور در مناطق مختلف از جمله خیابان طلوع، مدرسه دخترانه غیر دولتی سما اجرا شد. هدف اصلی این برنامه، افزایش آگاهی عمومی، پاکسازی زیستگاههای پشه و پیشگیری از شیوع بیماریهای مرتبط با پشه آئدس بود.
نظر شما