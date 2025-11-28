  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

مولوی حسین زهی: وحدت ارزشمند بین مذاهب مختلف ایران بی همتاست

زاهدان - امام جمعه اهل سنت خاش به بیان وحدت و انسجام ارزشمند بین مذاهب اسلامی در ایران پرداخت.

