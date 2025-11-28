https://mehrnews.com/x39J9X ۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹ کد خبر 6670367 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹ مولوی حسین زهی: وحدت ارزشمند بین مذاهب مختلف ایران بی همتاست زاهدان - امام جمعه اهل سنت خاش به بیان وحدت و انسجام ارزشمند بین مذاهب اسلامی در ایران پرداخت. دریافت 36 MB کد خبر 6670367 کپی شد مطالب مرتبط مولوی حسین زهی: همدلی ایرانیان ستون استوار ملی در بزنگاههای حساس است امامجمعه اهل سنت خاش برتداوم بازدیدهای میدانی مسئولان تاکید کرد مولوی حسین زهی: توجه به نیازهای جوانان سیستان و بلوچستان ضروری است اولین کنگره اعتکاف با محور تقریب مذاهب در زاهدان برگزار خواهد شد مولوی حسین زهی: دشمن شناسی مهمترین اصل جهاد تبیین است مولوی حسین زهی: جادههای ناایمن سیستان وبلوچستان یکی از معضلات مهم است علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: تروریسم؛ تهدیدی علیه آرامش و وحدت ملی مولوی حسین زهی بر استفاده از ظرفیت قبائل در سیستان و بلوچستان تاکیدکرد برچسبها علمای اهل سنت خاش وحدت اسلامی
