علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان: تروریسم؛ تهدیدی علیه آرامش و وحدت ملی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آرامش و ثبات، زیربنای هرگونه حرکت توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی به شمار می‌رود و بدون وجود آن، هیچ برنامه اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی نمی‌تواند به‌طور پایدار به نتیجه برسد.

استان سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت راهبردی، هم‌مرزی با چند کشور و تنوع فرهنگی و قومی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند فضایی آرام، باثبات و آماده برای رشد و شکوفایی است؛ فضایی که در آن مردم بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی خود بپردازند.

هرگونه اختلال در این آرامش، روند توسعه را کند کرده و فرصت‌های پیشرفت را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، ایجاد شرایط پایدار برای زندگی و کار، زمانی محقق می‌شود که در کنار تلاش نهادهای مسئول، اعتماد عمومی تقویت شود، مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم جدی گرفته شود و مشارکت جامعه در تصمیم‌سازی‌ها افزایش یابد.

همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب، احترام متقابل و همکاری برای بهبود شرایط زندگی، سرمایه‌ای ارزشمند است که می‌تواند مسیر توسعه و محرومیت‌زدایی را هموارتر کند و سیستان و بلوچستان را به الگویی از وحدت، امنیت و پیشرفت تبدیل سازد.

حملات تروریستی فراتر از یک حادثه امنیتی است

امام جمعه اهل سنت مهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حمله تروریستی منطقه لار زاهدان گفت: حملات تروریستی را باید فراتر از یک حادثه امنیتی دید؛ این حمله، تعرض مستقیم به جان انسان‌های بی‌گناه و نقض آشکار کرامت انسانی است.

مولوی عبدالخالق حسین زهی ادامه داد: تروریست‌ها هیچ مرز قومی، مذهبی یا جغرافیایی نمی‌شناسد و قربانی اصلی آن مردم عادی هستند.

وی بیان کرد: ناامنی به‌طور مستقیم اعتماد اجتماعی را هدف می‌گیرد. وقتی احساس امنیت تضعیف شود، روابط انسانی، فعالیت‌های اقتصادی، آموزش و حتی امید به آینده آسیب می‌بیند.

امام جمعه اهل سنت مهرستان ضمن محکوم کردن این حملات تروریستی افزود: این اقدامات نه‌تنها به اهداف ادعایی آنان کمکی نمی‌کند، بلکه موجب انزوای بیشتر و نفرت عمومی می‌شود؛ مردم سیستان و بلوچستان بارها نشان داده‌اند که خواهان آرامش، همزیستی و پیشرفت هستند و چنین اقدامات خشونت‌باری هیچ جایگاهی در میان آنان ندارد.

وی ادامه داد: این حادثه تلخ، حمله به امنیت ملی و آرامش عمومی مردم استان است. تروریست پروژه‌ای شکست‌خورده است که با ایجاد رعب و ناامنی، زندگی جمعی را هدف می‌گیرد و هیچ نسبتی با مطالبات واقعی مردم ندارد.

مولوی حسین زهی تاکید کرد: وحدت ملی بزرگ‌ترین مانع در برابر پروژه‌های ناامن‌سازی است؛ مردم این استان همواره نماد صبر، همزیستی و وفاداری به ایران بوده‌اند و اجازه دخالت به بیگانگان را نمی‌دهند.

اقدامات تروریستی ضربه‌ای به وحدت امت اسلامی است

امام جمعه اهل سنت جالق سراوان در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن محکومیت حملات تروریستی گفت: متأسفانه حملات تروریستی که گاه با هدف ایجاد رعب، تفرقه و بی‌اعتمادی در میان مردم انجام می‌شود، مستقیماً زندگی عادی شهروندان بی‌گناه را نشانه می‌گیرد و هیچ توجیه دینی، انسانی یا اخلاقی ندارد.

مولوی مجیب الرحمان رئیسی تصریح کرد: از منظر اسلام، ریختن خون انسان بی‌گناه گناهی بزرگ و عملی محکوم است و کسانی که به نام دین دست به خشونت می‌زنند، در حقیقت به آموزه‌های اصیل اسلامی خیانت می‌کنند.

وی بیان کرد: اسلام دین رحمت، عقلانیت و کرامت انسانی است و هرگونه اقدام تروریستی که امنیت مردم را خدشه‌دار کند؛ مغایر با روح شریعت و سیره پیامبر اکرم (ص) است. این اقدامات نه‌تنها دشمنی با مردم، بلکه ضربه‌ای به وحدت امت اسلامی و انسجام ملی به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزود: امنیت، مسئله‌ای عمومی است و حفظ آن نیازمند همکاری همگانی، هوشیاری اجتماعی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان است. دشمنان این سرزمین همواره تلاش کرده‌اند با ایجاد ناامنی، اختلاف مذهبی و قومی را دامن بزنند، اما تجربه نشان داده است که مردم، اجازه نخواهند داد چنین توطئه‌هایی به نتیجه برسد.

وی تاکید کرد: وحدت، همدلی و پایبندی به قانون، مهم‌ترین سد در برابر افراط‌گرایی و خشونت کور است.

مولوی رئیسی ضمن محکومیت حملات تروریستی افزود: حفظ امنیت، وظیفه‌ای همگانی و امانتی بزرگ برای نسل امروز و فردای این سرزمین است.

حفظ امنیت وظیفه‌ای همگانی است

امام جمعه اهل سنت راسک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه بنیادین امنیت در حیات اجتماعی بیان کرد: امنیت امری صرفاً اداری یا نظامی نیست، بلکه ریشه در همراهی و مسئولیت‌پذیری مردم هر منطقه دارد.

مولوی عبدالعزیز دهقان با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در زاهدان که منجر به شهادت جمعی از مدافعان امنیت شد، این اقدام را به‌شدت محکوم کرد و افزود: هرگونه حرکت تروریستی، در هر شکل و با هر بهانه‌ای، مردود و محکوم است و تجربه نشان داده که عاملان چنین اقدامات کور، جز ناکامی و رسوایی نتیجه‌ای نخواهند دید.

وی افزود: حفظ امنیت، وظیفه‌ای همگانی است و همه ما باید با درک شرایط، از هر اقدامی که موجب تضعیف آرامش عمومی می‌شود پرهیز کنیم. اگر امنیت مختل آسیب آن تنها متوجه یک گروه یا قشر خاص نیست، بلکه تمام مردم جامعه، از کوچک و بزرگ، از آن متأثر خواهند شد.

امنیت ریشه در باورهای مردم دارد

امام جمعه اهل سنت راسک با یادآوری تعالیم دینی تاکید کرد: در آموزه‌های اسلامی، امنیت جایگاهی رفیع دارد؛ چرا که امنیت هم در امور دنیوی و هم در مسیر دین و حتی در سرانجام آخرت انسان نقش اساسی دارد.

مولوی دهقان در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت، بصیرت و همدلی هستیم تا با تکیه بر این سرمایه‌ها، امنیت را حفظ کرده و راه را بر هرگونه ناامنی و افراط‌گرایی ببندیم.

امنیت مفهومی فراتر از چارچوب‌های اداری و حاکمیتی است و ریشه در باورهای دینی، خرد جمعی و هم‌سرنوشتی مردم دارد. جامعه‌ای که امنیت در آن باشد، امکان رشد، تلاش و امید را برای همه اقشار فراهم می‌کند؛ حفظ امنیت، مشارکتی آگاهانه و مسئولانه از سوی همه مردم می‌طلبد.