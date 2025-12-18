  1. استانها
مولوی حسین زهی بر استفاده از ظرفیت قبائل در سیستان و بلوچستان تاکیدکرد

زاهدان - امام جمعه اهل سنت خاش گفت: از ظرفیت قبائل و سران طوائف در سیستان و بلوچستان در زمان‌های حساس استفاده کنید.

