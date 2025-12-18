https://mehrnews.com/x39V2Y ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴ کد خبر 6694035 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴ مولوی حسین زهی بر استفاده از ظرفیت قبائل در سیستان و بلوچستان تاکیدکرد زاهدان - امام جمعه اهل سنت خاش گفت: از ظرفیت قبائل و سران طوائف در سیستان و بلوچستان در زمانهای حساس استفاده کنید. دریافت 51 MB کد خبر 6694035 کپی شد مطالب مرتبط مولوی حسین زهی: جادههای ناایمن سیستان وبلوچستان یکی از معضلات مهم است تشییع پیکر شهید ۱۶ ساله اهل سنت در زاهدان انتقاد امام جمعه اهلسنت خاش از عدم حمایت از کشاورزان امام جمعه اهل سنت خاش: خون شهدای امنیت اراده ملت را قویتر میسازد مولوی حسین زهی: توجه به نیازهای جوانان سیستان و بلوچستان ضروری است مولوی حسین زهی: دشمن شناسی مهمترین اصل جهاد تبیین است مولوی حسین زهی: وحدت ارزشمند بین مذاهب مختلف ایران بی همتاست برچسبها زاهدان وحدت شیعه و سنی علمای اهل سنت
