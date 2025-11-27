به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا خضری عصر پنجشنبه در مراسم نکوداشت حسن ابراهیمزاده معبود پدر فیزیولوژی گیاهی و چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جامعهای که از فهم و شعور اجتماعی برخوردار باشد، به تکریم گذشتگان خود میپردازد و این رویکرد نشانه بلوغ فرهنگی یک شهر است.
وی با اشاره به اینکه این نکوداشتها نقش مهمی در هویتبخشی فرهنگی دارند، افزود: نسل آینده با مشاهده چنین مراسمهایی با ریشهها، پیشینه و بزرگان علمی خود آشنا میشود و این امر زمینهساز تقویت هویت فرهنگی کشور است.
مشاور وزیر علوم با بیان اینکه بیش از ۳۰ سال با دکتر ابراهیمزاده آشنایی نزدیک داشته است، گفت: در تمام این سالها ایشان را مردی متواضع، فروتن، خوشاخلاق و الگو برای دانشجویان و همکاران یافتم. ادب و تواضع از برجستهترین ویژگیهای ایشان بود.
خضری ادامه داد: استاد ابراهیمزاده فردی خیراندیش و نیکنام بوده و در تمام سالهای همکاری، هیچگاه از ایشان بیاحترامی یا سخن ناروا نسبت به دیگران ندیدم. پایبندی به وظایف و مسئولیتها یکی از سجایای مهم ایشان است.
وی در پایان از لوح تقدیر وزیر علوم در تجلیل از خدمات پروفسور ابراهیمزاده یاد کرد و افزود: این لوح به نمایندگی از جامعه دانشگاهی و وزارت علوم به پاس خدمات ارزشمند ایشان تهیه شده است.
نظر شما