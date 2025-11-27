محمد حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین نکوداشت پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود، پدر فیزیولوژی گیاهی ایران و چهره ماندگار جمهوری اسلامی، امروز ۶ آذر ساعت ۱۵ عصر در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی لنگرود برگزار می‌شود.

حسن پور با اشاره به سوابق علمی این استاد برجسته گفت: پروفسور ابراهیم زاده معبود دانش‌آموخته دانشگاه تهران و دانشگاه سوربن فرانسه در رشته علوم طبیعی بوده و اصالتاً اهل لنگرود است. وی همچنین پایه‌گذار اولین آزمایشگاه زیست‌شناسی ایران و انجمن زیست‌شناسی ایران و مدیر مجله زیست‌شناسی ایران بوده است.

وی افزود: کتب پروفسور ابراهیم زاده معبود ۹ دوره به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و ایشان با همکاری یک گروه تحقیقاتی، کتاب تألیفی دوره متوسطه دوم در رشته زیست‌شناسی را تدوین کرده که ۲۱ سال تدریس شد.

دبیر همایش با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این دانشمند گفت: پروفسور ابراهیم زاده، نظریه‌پرداز و صاحب مکتب علمی در حوزه علوم طبیعی است و همواره شخصیتی وارسته و متواضع داشته است.

حسن پور همچنین از حمایت استانداری گیلان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دانشکده پرستاری و پیراپزشکی لنگرود در برگزاری این آئین خبر داد و افزود: در حاشیه این مراسم، ارائه مقالات علمی در حوزه گیاه‌شناسی و گیاهان دارویی و همچنین نمایشگاه گیاهان دارویی طی روزهای ۵ و ۶ آذر برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با آئین نکوداشت، نمایشگاه عکس مفاخر لنگرود برگزار و کتاب زندگی پروفسور ابراهیم زاده معبود تحت عنوان «مثل برگ» رونمایی خواهد شد. فیلم زندگی و آثار ایشان نیز تهیه شده است.

دبیر همایش تصریح کرد: با همکاری شورا و شهرداری لنگرود، یکی از معابر شهر به نام پروفسور حسن ابراهیم زاده معبود نامگذاری شده و پلاکی به نام «خانه استاد» درب منزل ایشان نصب شده است. همچنین مجسمه سردیس ایشان در میدان اصلی شهر قرار دارد.

حسن پور از تمامی علاقمندان به حوزه علم و علوم زیستی دعوت کرد تا در این آئین نکوداشت حضور داشته باشند و یاد و خدمات علمی این استاد برجسته را گرامی بدارند.