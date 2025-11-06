رونمایی از پوستر نکوداشت پدر علم فیزیولوژی گیاهی در لنگرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر آئین نکوداشت مقام علمی استاد حسن ابراهیم‌زاده معبود، پدر علم فیزیولوژی گیاهی ایران و چهره ماندگار علمی جمهوری اسلامی ایران ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، اعضای انجمن مفاخر، جمعی از مسئولان، دانشگاهیان و فرهنگیان در شهرستان لنگرود برگزار شد.

«یوسف گلشن» فرماندار لنگرود با بیان اینکه این همایش با هدف پاسداشت جایگاه علمی استاد ابراهیم‌زاده معبود و تکریم مفاخر علمی و فرهنگی شهرستان لنگرود ششم آذر ماه برگزار می‌شود اظهار کرد: استاد حسن ابراهیم‌زاده معبود از مفاخر برجسته علمی کشور و از چهره‌های اثرگذار در حوزه علوم گیاهی است که نام ایشان همواره در محافل علمی داخلی و بین‌المللی می‌درخشد. تجلیل از این استاد فرهیخته، در واقع تجلیل از علم، پژوهش و تلاش نسل‌هایی است که با همت و دانش خود موجب افتخار ایران و به‌ویژه شهرستان لنگرود شده‌اند.

گلشن افزود: شهرستان لنگرود همواره خاستگاه اندیشمندان، هنرمندان و بزرگان عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی بوده است برگزاری این همایش فرصتی مغتنم است تا ضمن تقدیر از استاد ابراهیم‌زاده معبود، از تلاش‌ها و خدمات سایر مفاخر شهرستان نیز یاد شود و الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان فراهم گردد.

فرماندار لنگرود در پایان تأکید کرد: ادامه چنین برنامه‌هایی در راستای شناسایی و معرفی نخبگان شهرستان، موجب ارتقای سرمایه فرهنگی و علمی منطقه خواهد شد. امیدواریم با همت دستگاه‌های اجرایی و همراهی نهادهای علمی، شاهد استمرار این‌گونه آئین‌های ارزشمند باشیم.

حسن ابراهیم‌زاده معبود متولد ۱۳۱۴ در لنگرود دارای دکتری زیست‌شناسی دانشگاه پاریس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران، پدر علم فیزیولوژی گیاهی، رئیس انجمن زیست‌شناسی ایران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای واژه گزینی و کارگروه‌های واژه گزینی زیست‌شناسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

دکتر ابراهیم‌زاده معبود تألیف و ترجمه ۲۳ جلد کتاب، چاپ بیش از ۱۳۲ مقاله علمی در مجلات معتبر خارجی، ۱۲۱ مقاله علمی در مجلات داخلی و ۱۴ مقاله ترویجی، راهنمایی بیش از ۷۰ پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد و ۳۰ رساله دوره دکتری را نیز در فعالیت‌های پژوهشی خود ثبت کرده است.

سه جلد از کتاب‌های تألیفی ایشان به‌عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شده است.

پژوهشگر برگزیده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۸۵، استاد کرسی زیست‌شناسی یونسکو در ایران از سال ۷۳ تا ۹۱، استاد ممتاز دانشگاه تهران، برنده جایزه علامه طباطبایی در سال ۹۲، انتخاب به عنوان چهره‌ماندگار عرصه زیست‌شناسی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۰ از افتخارات دیگر استاد به شمار می‌آید.