لکسوس ۲۵۰میلیاردی قاچاق راهی پارکینگ شد

بستک- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو لکسوس قاچاق به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در شهرستان بستک خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در راستای این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان بستک در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو لکسوس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران خودرو مذکور را متوقف و در بررسی از اسناد مشخص گردید که فاقد مدارک قانونی و قاچاق می‌باشد که در همین راستا راهی پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی استان ارزش مالی خودروی قاچاق کشف شده را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۵۰ میلیارد ریال عنوان کرده و خاطر نشان کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

