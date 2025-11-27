  1. استانها
  2. همدان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

تأکید استاندار همدان بر توسعه نهاوند با همکاری بخش خصوصی

استاندار همدان در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند، بر تداوم روند توسعه این شهرستان با همکاری مدیران و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان نهاوند خطاب به مدیران اظهار کرد: مدیران نباید ناامید باشند، ما تجربه کرده‌ایم که می‌توان کار کرد.

وی به سفر آینده خود و پیگیری مصوبات در سفر مجدد خود به نهاوند در بازه زمانی ۱۵ روز آینده خبر داد و گفت: در این سفر، مصوبات جلسه امروز را بررسی و از سراب‌های این شهرستان بازدید خواهیم داشت.

سرمایه‌گذاری ۳۸,۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی

وی با اشاره به نقش کلانی که برای بخش خصوصی در چارچوب تفاهم‌نامه‌های ستاد توسعه استان پیش‌بینی شده است، افزود: سی و هشت هزار و پانصد میلیارد تومان در قالب تفاهم‌نامه با بخش خصوصی پیش‌بینی شده و این بخش باید در موضوعات مختلف فعال‌تر شده و به صحنه بیاید.

وی به اولویت‌بندی معیشت و توسعه صنایع بومی اشاره کرد و افزود: اولویت قرار دادن معیشت مردم را یک تکلیف می‌دانیم ودر حوزه‌های بومی مانند صنعت مبل و منبت نیز ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه و ایجاد اشتغال وجود دارد.

ملانوری بیان کرد: اولویت‌های شهرستان نهاوند باید با مدیران کل دستگاه‌های اجرایی جمع‌بندی شود تا در سفر آینده، اقدامات عملیاتی و پیگیری مصوبات با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

