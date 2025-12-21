امینی: خدمت سربازی فرصتی برای آینده‌ سازی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در نشست صمیمی با سربازان سپاه ناحیه مرکزی رشت به مناسبت شب یلدا با فرارسیدن طولانیترین شب سال و تقارن آن با ماه رجب المرجب و ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام را تبریک گفت و در جمع سربازان مستقر در سپاه ناحیه مرکزی رشت خدمت سربازی را فرصتی طلایی برای مسئولیتپذیری در عرصههای مختلف زندگی فردی و اجتماعی دانست.
وی سربازان و کادر وظیفه را آینده سازان ایران سربلند دانست و افزود: سربازان وظیفه، فرزندان ما و پرچمداران امنیت ایران اسلامی بوده و امروز ما به عنوان یک خانواده در کنار هم در مسیر ایجاد امنیت و آرامش شهر و کشور طولانیترین شب سال را گرامی میداریم.
فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت سربازان وظیفه را فرزندان برومند ایران اسلامی دانست که در حفاظت از ارزشها و آرمانهای انقلاب مجاهدانه تلاش میکنند، گفت: شما سربازان فرزندان ما هستید و همواره از خداوند برایتان سعادت و کمال و موفقیت توان با عزت و افتخار مسئلت داریم.
انتهای پیام /
نظر شما