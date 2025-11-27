دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به وقوع موج جدید آنفلوانزا هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با اعلام هشدار نسبت به موج تازه آنفلوانزا در استان بوشهر، از افزایش موارد ابتلاء و گردش گسترده ویروس در سطح جامعه خبر داد و اظهار داشت: در شرایط فعلی، رعایت اصول پیشگیرانه و پروتکلهای بهداشتی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
وی با اشاره به آسیبپذیری بیشتر گروههای پرخطر افزود: سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای از جمله دیابت، آسم، سرطان، بیماریهای قلبی و ریوی و همچنین افراد دارای ضعف سیستم ایمنی بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند و لازم است مراقبتهای ویژهای را رعایت کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه کرد: برای پیشگیری از ابتلاء استفاده از ماسک در فضاهای بسته و اماکن شلوغ، تهویه مناسب محیطها و باز گذاشتن پنجرهها، پرهیز از تردد و تجمعات غیرضروری، خودداری گروههای پرخطر از حضور در محیطهای سربسته و پرجمعیت، باید جدی گرفته شود.
وی تصریح کرد: همچنین افراد برای پیشگیری از ابتلاء به این ویروس، تزریق واکسن آنفولانزا به ویژه برای گروههایی در مرز خطر و شستوشوی مستمر دستها و اجتناب از تماس نزدیک با افراد بیمار را مد نظر قرار دهند.
وی با تأکید بر لزوم مراجعه سریع به پزشک در صورت مشاهده علائمی مانند تب، مشکلات تنفسی یا علائم گوارشی بهخصوص در افراد پرخطر افزود: خود درمانی یا تأخیر در دریافت خدمات پزشکی میتواند خطر بروز عوارض جدی بیماری را افزایش دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان درخواست داریم با رعایت نکات بهداشتی و تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی، در کنترل شیوع بیماری و حفظ سلامت جامعه نقشآفرینی کنند.
