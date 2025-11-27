به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین زند قزوینی شامگاه پنجشنبه در مراسم هفتگی هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم که در دفتر این هیئت برگزار شد، با اشاره به جایگاه یگانه دخت گرامی پیامبر اکرم (ص) گفت: حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها ثمره رسالت خاتم‌الانبیاء و عصاره راه انبیای الهی است و از میان همه پیامبران، پیامبر اسلام که اشرف مخلوقات است، شرافت انتساب مادری به ایشان را دارد و این خود بیانگر عظمت مقام صدیقه طاهره است.



استاد حوزه علمیه با تبیین مقامی از القاب پیامبر اکرم (ص) افزود: یکی از نام‌های پیامبر، «مبشّر» است و همین عنوان نشان می‌دهد که همه پیامبران پیش از او مأمور بودند بشارت ظهور خاتم‌الانبیاء را به امت‌های خود بدهند و این حقیقت، جایگاه منحصر به‌فرد پیامبر اسلام و به تبع آن جایگاه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها را آشکار می‌کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایات مرتبط با نقش مادری و تأثیر ریشه‌های تربیتی در مجاهدت فرزندان ادامه داد: در نقل‌های معتبر آمده است که بزرگان دین بر اهمیت تربیت فرزندان شجاع، مؤمن و اهل خدمت به امام زمان (عج) تأکید داشته‌اند و این امر چه در دوران غیبت و چه در هنگام ظهور، وظیفه‌ای ثابت برای شیعیان محسوب می‌شود.



وی با اشاره به بیانات نقل‌شده از علمای شیعه درباره ویژگی‌های مادری در خاندان امیرالمؤمنین (ع) گفت: در تاریخ آمده است که عقیل بن ابی‌طالب بنا به درخواست امیرالمؤمنین (ع) مأمور شد بانویی اصیل، شجاع و اهل فضیلت را برای ازدواج معرفی کند تا نسل علوی از مادرانی مقاوم و پاک‌نهاد تداوم یابد و این خود نشان‌دهنده نقش بنیادین ریشه‌های خانوادگی در تربیت نسل‌های مؤمن است.



حجت الاسلام زند قزوینی با بیان اینکه در بسیاری از رخدادهای تاریخی اثر وراثت، تربیت و مقام معنوی اهل‌بیت (ع) در حوادث ظاهر شده است، گفت: چه در وقایع پس از عاشورا و چه در ماجرای اهانت‌بار دشمنان به قبر مطهر سیدالشهدا (ع)، شواهد فراوانی وجود دارد که اثرات معنوی و جایگاه الهی امام حسین (ع) مانع از تحقق برخی اقدامات آنان شده است و این نمونه‌ها، جلوه‌ای از ارتباط میان مقام ایثار معصومان و حفظ آثار و نشانه‌های هدایت در تاریخ است.



وی با اشاره به رشد چشمگیر حضور عاشقان امام حسین (ع) در مناسبت‌های مذهبی طی دهه‌های اخیر افزود: امروز برخلاف گذشته که اجتماعات حسینی محدود و کم‌جمعیت بود، خیل عظیم ارادتمندان حضرت سیدالشهدا (ع) در مناسبت‌هایی چون اربعین به ده‌ها میلیون نفر می‌رسد و این برخلاف خواست جریان‌های معاند، نشان‌دهنده گسترش روزافزون نور هدایت از کربلاست.



این خطیب دینی در ادامه با اشاره به روایات مرتبط با جایگاه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در میان معصومان گفت: در بیان پیشوایان دین، آن حضرت نه‌تنها مادر امام حسن و امام حسین (ع) بلکه مادر همه امامان و حتی مادری برای پیامبر اسلام در معنای تربیتی و عاطفی معرفی شده است؛ چنان‌که در برخی گزارش‌های تاریخی آمده است که حضرت زهرا (س) در زمان سختی‌ها زخم‌های پیامبر را مرهم می‌گذاشت و در برابر آزار مشرکان، پشتیبان و مونس پدر بزرگوارش بود.



وی در ادامه افزود: شخصیت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها ظرف تحمل ولایت و امامت و سرچشمه تربیت خاندان عصمت است و خطبه‌های امیرالمؤمنین (ع) در سوگ آن حضرت گواه روشنی بر جایگاه والای او در میان معصومان است.



حجت‌الاسلام زند قزوینی در ادامه سخنان خود بر این نکته تأکید کرد که شناخت مقام حقیقی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها نیازمند بازخوانی سیره نبوی و علوی است و افزود: در روایات آمده است که اگر امیرالمؤمنین (ع) خلق نمی‌شد، همسانی برای ازدواج با حضرت زهرا (س) در سراسر هستی وجود نداشت و این روایت گواه روشنی بر پیوند یگانه و الهی میان این دو نور است.



استاد حوزه علمیه با اشاره به استمرار محبت اهل‌بیت (ع) در دل‌های مؤمنان گفت: گستره هدایت اهل‌بیت (ع) و آثار تربیتی آنان در پهنه تاریخ روزبه‌روز آشکارتر می‌شود و امروز نیز امت اسلامی میراث‌دار همین نور و همین رسالت است.