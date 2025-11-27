به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته عصر پنج شنبه در همایش بین المللی سرمایه گذاری اردبیل با تأکید بر موقعیت اقتصادی و تاریخی این سرزمین، قابلیتهای گسترده استان را برای اجرای برنامههای بزرگ اقتصادی کم نظیر توصیف کرد و با سپاس از شرکت فعالان اقتصادی در این رویداد، اظهار داشت: سرمایهگذاران برجستهترین پیامآوران آشتی و مهر هستند. ورود آنان به یک منطقه نهتنها ارزش افزوده و رونق اقتصادی پدید میآورد، بلکه داد و ستدهای سازنده، پایا و نوعدوستانه را نیز تحکیم میبخشد.
وی با اشاره به توانمندیهای طبیعی، کشاورزی، گردشگری، معادن، انرژی، نیروی انسانی کارآزموده و زیرساختهای مناسب در اردبیل، افزود: استان اردبیل بهپشتوانه این تواناییها، یکی از شایستهترین مناطق کشور برای اجرای برنامههای بزرگ اقتصادی است و ما آمادگی کامل داریم تا در چهارچوب مقررات، مسیر اجرای طرحهای سرمایهگذاری را هموار سازیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در ادامه با تأکید بر جایگاه تاریخی اردبیل در مسیر جاده ابریشم و نقش آن در مبادلات منطقهای، یادآور شد: اردبیل در گذر زمان، شاهراه مهم بازرگانی بوده است. وجود کاروانسراهای تاریخی و نقشآفرینی مردم این دیار در تأمین امنیت مبادلات کالا در دوره صفویه، گواهی بر پیشینه درخشان اقتصادی این سرزمین است. امنیت، درستی و پایبندی مردم اردبیل به تعهدات، سرمایهای گرانقدر برای هر سرمایهگذار بهشمار میرود.
بیوته همچنین خطاب به سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: مردم اردبیل همانند کوه سبلان استوار در کنار شما هستند و همچون چشمههای گرم و جوشان این دیار با گرمی، درستی و شفافیت به پیشواز همکاری میروند. حضور شما در اردبیل ندائی از آشتی و مهر است که به گوش جهانیان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه حضور سرمایهگذاران خارجی نمادی از اعتماد به فضای کسبوکار کشور است، تأکید کرد: دروازههای همکاری، تعامل و سرمایهگذاری در ایران و اردبیل گشوده است و سرمایهگذاران صلحطلب با ورود خود به این استان، بذر مهر و همکاری را در دل منطقه میکارند.
