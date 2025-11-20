به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته صبح پنجشنبه در ادامه سفر یک‌روزه وزیر ورزش و جوانان به اردبیل، حضور میدانی وزیر و معاونین را نشان‌دهنده توجه جدی دولت به توسعه ورزش استان دانست و از این اقدام قدردانی کرد.

بیوته با اشاره به مشکلات انباشته‌شده در پروژه‌های قدیمی و نیمه‌تمام گفت: سال‌ها برخی مجموعه‌های ورزشی به دلیل نداشتن متولی و عدم تحویل نهایی رها شده بود و همین موضوع موجب تخریب و استهلاک آنها شده است.

وی افزود: احیای این پروژه‌ها آغاز شده اما برای بهره‌برداری پایدار، باید تعیین‌تکلیف اصولی صورت گیرد.

وی کمبود نیرو و نبود امکان نگهداری مجموعه‌های متعدد در بدنه دولت را از چالش‌های جدی معرفی کرد و راه‌حل را واگذاری اصولی این مجموعه‌ها به بخش خصوصی دانست.

نماینده اردبیل تأکید کرد: دولت امکان نگهداری این حجم از مجموعه‌ها را ندارد. بخش خصوصی هم توان نگهداری بهتر دارد و هم می‌تواند درآمدزایی کند. اگر این روند انجام نشود، این مجموعه‌ها دوباره به وضع سابق باز گردند.

بیوته در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت مجموعه‌های ورزشی نیر و نمین در خصوص استخر، سالن سرپوشیده، زمین چمن و خوابگاه گفت: این مجموعه‌های ارزشمند در سال‌های گذشته به‌دلیل کمبود رسیدگی دچار فرسودگی شده‌اند و نیازمند احیای سریع هستند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه فعلی مولدسازی نیز اظهار داشت: فروش املاک و واریز درآمد به خزانه، سهم ناچیزی برای استان برجای می‌گذارد. سرمایه‌گذاران بومی آماده‌اند با تهاتر زمین و ملک، سالن‌ها و باشگاه‌های جدید بسازند. این روش هم سریع‌تر است و هم منابع استان در داخل استان باقی می‌ماند.

وی گفت: برخی قهرمانان دارای مدال جهانی و بین‌المللی حتی از دریافت زمین، شغل یا حمایت پایدار محروم بوده‌اند و متأسفانه برخی استعدادهای بزرگ استان نیز به دلیل نبود حمایت کافی مهاجرت کرده‌اند. باید سازوکارهای انگیزشی برای قهرمانان و باشگاه‌ها تعریف شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به مصوبه مجمع نمایندگان استان برای احداث زمین چمن استاندارد، افزود: با تکمیل این پروژه، امکان استقرار تیم‌های ملی در اردبیل فراهم می‌شود. امیدواریم این طرح با پیگیری وزیر ورزش به‌عنوان یادگار ماندگار برای مردم استان اجرا شود.