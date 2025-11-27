  1. ورزش
راهیابی سه کاراته کای ایران به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی

سارا بهمن‌یار، فاطمه سعادتی و علی مسکینی با برتری مقابل حریفانشان به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان در مصر راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر، ۶ نماینده کشورمان در دو بخش بانوان و مردان به مصاف رقبای خود رفتند که در نهایت سه کاراته کا به مرحله یک چهارم راه پیدا کرده و سه نفر حذف شدند.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمنیار با برتری مقابل «کاتیا سالچیدو» از مکزیک، «مایا شارر» از سوئیس و قبول شکست در پیکار با «ماریامی واسادزه» از گرجستان جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد. او در مرحله یک‌هشتم نهایی، با عملکردی درخشان و پیروزی ۸ بر صفر برابرجباری بنتاما» از اسپانیا، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

فاطمه سعادتی ابتدا «جورجه لارنس» از استرالیا را شکست داد و سپس در پیکار «مدینا سادیگوا» از آذربایجان به تساوی رضایت داد و با پیروزی مقابل «اوریه اوکوچا» از نیجر، با دو برد و یک تساوی از گروه خود صعود کرد و در مرحله یک‌هشتم نهایی «استولی» از یونان را ۲ بر ۱ شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم، شد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی مسکینی در مرحله گروهی و در گروه چهار، «استفانوس ژنوس» از یونان و «محمد کابوره» از بورکینافاسو را شکست داد و پس از تساوی در پیکار با «نیکیتا فیلیپو» از اوکراین از گروه خود صعود کرد. مسکینی در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر عبدالله حمد از اردن به میدان رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید تا جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را کسب کند.

در کاتای انفرادی فاطمه صادقی پس از برتری مقابل «استفانه دیموسکا» از استرالیا، «آیا نسایا» و از مراکش و «صوفیا فیالکوآ» از اسلواکی و صعود به مرحله بعد، مقابل «ژنوگ» از یونان باخت و حذف شد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، امیررضا برزویی در مرحله گروهی برابر «سعید اوبایا» از مراکش و «استفان جوسیچ» از صربستان باخت و با وجود برتری برابر «الکساندر کاپموآله» از مولداوی از دو رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، مرتضی نعمتی برابر «رایان تِلی‌لی» از تونس و «کوئینتین ماهالودن» از بلژیک به برتری رسید و با باخت در پیکار با «نورقنات آژیکونوف» از مرحله گروهی صعود کند. نعمتی در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر «حمزه سام» از مراکش قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

رقابت‌های مرحله یک چهارم و نیمه نهایی نمایندگان کاراته کشورمان عصر روز شنبه برگزار می‌شود و همچنین رقابت‌های فینال و کسب مدال برنز نیز روز یکشنبه پیگیری می‌گردد

