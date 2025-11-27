به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از پیکارهای کاراته قهرمانی جهان در قاهره مصر، ۶ نماینده کشورمان در دو بخش بانوان و مردان به مصاف رقبای خود رفتند که در نهایت سه کاراته کا به مرحله یک چهارم راه پیدا کرده و سه نفر حذف شدند.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمنیار با برتری مقابل «کاتیا سالچیدو» از مکزیک، «مایا شارر» از سوئیس و قبول شکست در پیکار با «ماریامی واسادزه» از گرجستان جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد. او در مرحله یک‌هشتم نهایی، با عملکردی درخشان و پیروزی ۸ بر صفر برابرجباری بنتاما» از اسپانیا، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

فاطمه سعادتی ابتدا «جورجه لارنس» از استرالیا را شکست داد و سپس در پیکار «مدینا سادیگوا» از آذربایجان به تساوی رضایت داد و با پیروزی مقابل «اوریه اوکوچا» از نیجر، با دو برد و یک تساوی از گروه خود صعود کرد و در مرحله یک‌هشتم نهایی «استولی» از یونان را ۲ بر ۱ شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم، شد.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی مسکینی در مرحله گروهی و در گروه چهار، «استفانوس ژنوس» از یونان و «محمد کابوره» از بورکینافاسو را شکست داد و پس از تساوی در پیکار با «نیکیتا فیلیپو» از اوکراین از گروه خود صعود کرد. مسکینی در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر عبدالله حمد از اردن به میدان رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به پیروزی رسید تا جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی را کسب کند.

در کاتای انفرادی فاطمه صادقی پس از برتری مقابل «استفانه دیموسکا» از استرالیا، «آیا نسایا» و از مراکش و «صوفیا فیالکوآ» از اسلواکی و صعود به مرحله بعد، مقابل «ژنوگ» از یونان باخت و حذف شد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، امیررضا برزویی در مرحله گروهی برابر «سعید اوبایا» از مراکش و «استفان جوسیچ» از صربستان باخت و با وجود برتری برابر «الکساندر کاپموآله» از مولداوی از دو رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۵- کیلوگرم، مرتضی نعمتی برابر «رایان تِلی‌لی» از تونس و «کوئینتین ماهالودن» از بلژیک به برتری رسید و با باخت در پیکار با «نورقنات آژیکونوف» از مرحله گروهی صعود کند. نعمتی در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر «حمزه سام» از مراکش قرار گرفت و در نهایت با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

رقابت‌های مرحله یک چهارم و نیمه نهایی نمایندگان کاراته کشورمان عصر روز شنبه برگزار می‌شود و همچنین رقابت‌های فینال و کسب مدال برنز نیز روز یکشنبه پیگیری می‌گردد