۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

کاراته قهرمانی جهان - مصر

آتوسای کاراته ایران تاریخ ساز شد،جلوس گلشاد نژاد روی سکوی قهرمانی جهان

آتوسای کاراته ایران تاریخ ساز شد،جلوس گلشاد نژاد روی سکوی قهرمانی جهان

کاراته کای کرمانشاهی تیم ملی کشورمان در مبارزه پایانی برابر حریف چینی خود صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته بانوان ایران در مسابقات جهانی در مبارزه فینال برابر «لی کونگ» از چین قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۴ بر یک به برتری دست یافت با کسب مدال طلا تاریخ سازی کرد و روی سکوی قهرمان جهان ایستاد.

این نخستین طلای بانوان ایران در تاریخ برگزاری مسابقات قهرمانی کاراته قهرمانی جهان بود.

کاراته کای کرمانشاهی تیم ملی کشورمان کار خود را در مرحله گروهی با پیروزی برابر «یومبی نِلی» از کامرون آغاز کرد و با برتری در پیکار با «سوینچ اوتوبایوآ» از ازبکستان و تساوی برابر «بتا گیرویسیا» از لتونی راهی مرحله بعد شد و در ادامه با پیروزی مقابل «باربارا هیوآیکیومن» از شیلی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. وی در ادامه مبارزات خوب خود «آزاراوا» از بلاروس را ۵ بر صفر از پیش رو برداشت و با پیروزی ۴ بر یک در پیکار با «وفا محجوب» از توس در مرحلهه نیمه نهایی به فینال صعود کرد.

بانوان کاراته ایران پیش از این دوره از مسابقات، یک نقره و سه برنز از مسابقات جهانی کسب کرده بودند. یک نقره و یک برنز سهم حمیده عباسعلی بود. یک برنز را سارا بهمنیار (به غیر از برنزی که امروز به دست آورد) و برنز دیگر را کاتای تیمی (مهسا افسانه، الناز تقی پور و نجمه قاضی زاده) از آن خود کرده بودند.

تیم ملی کاراته با ۱۰ کاراته در این دوره از مسابقات حضور پیدا کرد که فاطمه صادقی، مبینا حیدری، فاطمه سعادتی علی مسکین، امیررضا برزوئی، مهدی خدابخشی و مرتضی نعمتی از دست‌یابی به مدال بازماندند.

سارا بهمن یار به نشان برنز دست یافت و صالح اباذری هم با صعود به دیدار پایانی عصر امروز برای کسب مدال طلا پیکار می‌کنند.

    نظرات

    • IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      درود بیکران بر بانوی گرامی
    • هستی منزه IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عالی ایول ماشاالله بهت آفرین خودم هم کاراته میرم و همشهری شما هستم ولی آفرین بر تو که باعث مایه افتخار کشور خوانواده و خودت مربیت شدی 💗💗🌈🌈🌸🌸😍😍😍🥇🥇🥇🥇🦾🦾🦾🦾

