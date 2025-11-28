نقش دعا و اشک بر سیدالشهدا(ع) در عبور از ابتلائات بسیار راهگشا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین مؤمنی سحرگاه جمعه در مراسم دعای کمیل که در آستان مقدس امامزاده موسی مبرقع قم برگزار شد، بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در روایات اسلامی به آن توجه شده، نقش صداقت و امانتداری کارگزاران و صاحبان مسئولیت در آرامش و قوام جامعه است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به دستهبندی روایات مرتبط با حاکمان و مسئولان دینی گفت: هرگونه لغزش در گفتار یا رفتار مدیریتی میتواند زمینهساز اختلال در ساختار اجتماعی و کاهش رحمت الهی شود.
وی با اشاره به تجربه همهگیر کرونا افزود: ویروسها و بیماریها قابل کنترلاند، اما آسیب رفتارهای نادرست مسئولانی که باید حافظ نظم و عدالت باشند، بسیار گستردهتر و خطرناکتر است.
ویگفت: اگر دستگاههای اجرایی و قضائی در عمل به وظایف خود کوتاهی کنند و حق مردم رعایت نشود، فرصتهای الهی برای اصلاح و پیشرفت جامعه از میان خواهد رفت.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه به تبیین آثار بیتوجهی به عدالت اجتماعی در میان عموم مردم پرداخت و بیان کرد: کمفروشی و بیرحمی در معاملات و بیتوجهی به حقوق دیگران از عواملی است که باعث کاهش برکت، خشکسالی و سختیهای معیشتی در جامعه میشود.
حجت الاسلام مؤمنی تصریح کرد: هر اندازه این رفتارها در سطح عمومی گسترش یابد، پیامدهای آن سریعتر خود را در زندگی مردم نشان خواهد داد.
وی با یادآوری روایات مربوط به روابط اجتماعی سالم بیان کرد: جامعهای که افراد آن به صلهرحم، هدیه دادن، رعایت امانت، مهماننوازی و پرداخت زکات پایبند باشند، از آسیبهای شدید اجتماعی محفوظ میماند.
حجت الاسلام مؤمنی تأکید کرد: ترک دستورات الهی در جامعه اسلامی، منشأ بسیاری از گرفتاریهای فردی و جمعی است.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به جایگاه معنوی دعا و توسلات اختصاص داد و ضمن اشاره به حوادث تاریخی و روایات مرتبط با اهل بیت (ع)، توجه به دعاهای مأثور بهویژه دعاهای منسوب به حضرت زهرا (س) را در زمان ابتلائات ضروری دانست.
استاد حوزه علمیه یادآور شد: این دست از ادعیه در سختترین شرایط تاریخ اسلام، پناه و پشتوانهای معنوی برای مؤمنان بوده است.
وی با بیان نمونههایی از وقایع تاریخی و حالات اهل بیت (ع) در مواجهه با مصائب، بر نقش گریه بر امام حسین (ع) و یادآوری حوادث عاشورا در ایجاد تحول روحی و اخلاقی تأکید کرد و افزود: زخمهای پیکر مطهر حضرت زهرا (س) و وقایع پس از آن، نشاندهنده عمق مظلومیت خاندان رسالت و ضرورت توجه به سیره آنان است.
مؤمنی تصریح کرد: هر جامعهای که از مسیر عدالت و اخلاق فاصله بگیرد، نمیتواند انتظار همراهی و رضایت الهی را داشته باشد.
وی تأکید کرد: عمل به دستورات شرع و رعایت حقوق مردم، مهمترین راه برای رفع گرفتاریها و برخورداری از نصرت الهی است.
قم- استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر جایگاه معنوی توسل، نقش دعا و اشک بر سیدالشهدا(ع) را از مهمترین عوامل عبور جامعه مؤمن از ابتلائات و سختیها دانست.
