به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی افزود: افزایش مداوم هزینههای انرژی و دستمزدها در کنار محدودیت توان معیشتی مردم باعث شده قیمتگذاری به یکی از پیچیدهترین بخشهای مدیریت صنعت دارو تبدیل شود و نیاز به تصمیمگیری بسیار دقیق داشته باشد.
وی در ادامه از موضوع نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین چالشهای صنعت داروسازی یاد کرد و گفت: تأخیر طولانی بیمهها در پرداخت مطالبات موجب شده چرخه وصول بدهیها گاهی به ۵۰۰ روز برسد و مجموع معوقات شرکتهای دارویی به حدود ۱۰۰ همت افزایش یابد.
رئیس سازمان غذا و دارو در توضیح وضعیت تأمین ارز، افزود: بخش مهمی از نیازهای صنعت برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی تجهیزات، با تأخیر در تخصیص ارز مواجه است.
وی تأکید کرد: با همکاری وزارت صمت در حال پیگیری تخصیص حداقل ۱۰۰ میلیون دلار برای نوسازی و بازسازی تجهیزات شرکتهای دارویی هستیم تا روند تولید دچار وقفه نشود.
پیرصالحی گفت: مدیریت هوشمند منابع، پایش دقیق هزینهها و برنامهریزی پایدار، میتواند هم به ثبات تولید ملی کمک کند و هم مانع افزایش غیرضروری فشار اقتصادی بر مصرفکننده شود.
