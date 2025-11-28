  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

سرمست:ظرفیت‌های اقلام اساسی باید به ابزار پایدار تنظیم بازار تبدیل شود

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: ظرفیت بالای استان در تأمین اقلام اساسی باید با نظارت و مدیریت منسجم به فرصتی پایدار برای کنترل بازار و ثبات قیمت‌ها تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان آذربایجان‌شرقی با تأکید بر این که تنظیم بازار بدون رصد دقیق تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین امکان پذیر نیست، گفت: نظارت بر شبکه تأمین، تولید و توزیع باید به صورت مستمر و نظام مند انجام شود. هر حلقه‌ای که از نظارت خارج باشد، می‌تواند زمینه ساز نوسان قیمت و اختلال در دسترسی مردم به کالاهای ضروری شود.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: آذربایجان شرقی از نظر تأمین اقلام اساسی و نهاده‌های دامی جایگاه ممتازی دارد. این ظرفیت‌ها باید با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، به فرصتی پایدار برای کنترل بازار و تثبیت قیمت‌ها تبدیل شود.

وی تصریح کرد: برای تحقق این هدف، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اصناف و شبکه توزیع ضروری است.

