سرمست: طراحی، استانداردسازی و برندسازی؛ سه مسیر رشد صنعت طلا است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه پنجشنبه در آئین افتتاح نوزدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی طلا، نقره، جواهر، گوهر سنگ‌ها و ماشین آلات اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور گسترده فعالان صنف طلا و جواهر از سراسر کشور برگزار شده و نشان دهنده جایگاه ممتاز آذربایجان شرقی در این حوزه است.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پتانسیل‌های ارزشمند استان در حوزه طلا و گوهرسنگ‌ها افزود: آذربایجان شرقی به دلیل برخورداری از معادن غنی طلا، از جمله استان‌های طلایی کشور محسوب می‌شود. خوشبختانه امروز زنجیره کامل این صنعت، از استخراج معدن تا عرضه در ویترین، در استان قابل طراحی و تکمیل است و این موضوع می‌تواند صنعت طلا و جواهر را به نقطه شکوفایی جدیدی برساند.

سرمست با تأکید بر برنامه ریزی برای حمایت از فعالان صنف طلا و جواهر، گفت: پشتیبانی از هنرمندان و تولید کنندگان این صنعت، هم در حوزه عرضه داخلی و هم در مسیر صادرات، با جدیت دنبال خواهد شد. هدف ما ایجاد زمینه‌هایی است که محصولات این صنعت که تلفیقی از هنر و مهارت است در بازارهای داخلی و خارجی بدرخشد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین جایگاه تاریخی و فرهنگی استان در تولید جواهرات را یادآور شد و افزود: این استان از دیرباز به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعت طلا و جواهر در کشور شناخته می‌شود و سابقه درخشانی در این عرصه دارد. وجود معادن طلا نیز سبب شده آذربایجان شرقی به حق یک استان طلایی نامیده شود.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت طراحی، ایده پردازی و نوآوری در این صنعت ضروری است، گفت: در بازدید از نمایشگاه مشاهده شد که فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه طراحی و ایده پردازی انجام شده است. دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروهای متخصص و توسعه مهارت‌ها در این حوزه ایفا کند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر لزوم استاندارد سازی عرضه محصولات طلا و جواهر تأکید کرد و گفت: رعایت استانداردها، چه از نظر عیار و چه از نظر اطمینان بخشی به مشتری، تضمین کننده اعتبار این صنعت است. ایجاد اعتماد میان مردم و مشتریان، شرط اساسی رونق بازار طلا و جواهر است.

سرمست در پایان خاطرنشان کرد: طراحی، استاندارد سازی و برند سازی محصولات طلا و جواهر باید هم زمان و هماهنگ پیش برود تا این صنعت بتواند جایگاه واقعی خود را در سطح ملی و بین‌المللی پیدا کند.