استاندار هرمزگان وارد بشاگرد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه محمد آشوری تازیانی در پاسخ به مطالبات مردم بشاگرد مبنی بر سفر استاندار به محروم‌ترین شهرستان هرمزگان، در صدر هیئتی متشکل از مدیران دستگاه‌های اجرایی و با همراهی سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی وارد بشاگرد شد و در مرکز بخش مرکزی این شهرستان مورد استقبال مردم مسئولان شهرستان قرار گرفت.

اولین برنامه استاندار ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام شهرستان بشاگرد بود، و استاندار هرمزگان با اهدای گل و عطرافشانی مزار شهید گمنام برنامه‌های خود در بشاگرد را آغاز کرد.

حضور در نماز جمعه بشاگرد، شرکت در شورای اداری شهرستان و بازدید از پروژه‌های عمرانی این شهرستان از جمله برنامه‌های استاندار هرمزگان در سفر به بشاگرد است.

شهرستان بشاگرد در شرقی ترین نقطه هرمزگان واقع شده است و یکی از نمادهای محرومیت در کشور است.