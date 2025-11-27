  1. استانها
استاندار هرمزگان فردا مهمان بشاگردی‌ها خواهد بود

بشاگرد_فرماندار بشاگرد گفت: استاندار هرمزگان و هیئت همراه روز جمعه هفت آذر ۱۴۰۴ به شهرستان بشاگرد سفر می‌کند.

جمشید خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفر استاندار هرمزگان به عنوان نخستین سفر رسمی وی به بشاگرد است و امیدواریم زمینه ساز توسعه بیشتر شهرستان شود.

فرماندار بشاگرد با اشاره به برنامه‌های سفر استاندار هرمزگان به این شهرستان اضافه کرد: استاندار هرمزگان پس از ورود به شهرستان در نماز جمعه حضور خواهد یافت و ضمن شرکت جلسه شورای اداری شهرستان بشاگرد از چند پروژه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این سفر که با حضور مدیران کل استان خواهد بود مسائل و مشکلات شهرستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

