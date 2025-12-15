  1. استانها
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

آشوری: عملیات اجرایی آزادراه بندرعباس تا پایان سال آغاز می‌شود

بندرعباس- استاندار هرمزگان با اشاره به ضرورت توسعه محورهای مواصلاتی و کریدورهای استان از تلاش برای آغاز طرح آزادراه بندرعباس پیش از پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور دیدار و در رابطه با پروژه‌های مهم و استراتژیک استان هرمزگان در حوزه راهسازی بحث و تبادل و نظر شد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و با اشاره به اهمیت استان هرمزگان در شبکه حمل و نقل کشوراظهار کرد: ضرورت دارد کلنگ‌زنی آزاد راه بندرعباس تا پیش از پایان سال جاری انجام شود و این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار استان وارد فاز اجرایی شود.

وی تکمیل کریدور ساحلی هرمزگان را یکی از اولویت‌های دولت در استان هرمزگان دانست و افزود: ضرورت دارد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در عملیات اجرایی کلیه قطعات این کرویدور تلاش و همت بیشتری داشته باشد و کلیه قطعات به صورت فعال انجام شود.
استاندار هرمزگان همچنین بر لزوم تسریع در انجام مناقصات و عملیات اجرایی کمربندی و پل جدید میناب و پل آب نمای رودان تاکید کرد و خواستار آغاز عملیات اجرایی قطعات محور جاسک–سیریک و سیریک–جاسک شد.

آشوری باتاکید بر لزوم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی، افزایش ایمنی راه‌ها را ضرورتی مهم برای استان هرمزگان دانست و گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های راه سازی و نظارت دقیق بر کیفیت اجرای پروژه‌ها منجر به بهبود ایمنی و ارتقای شاخص‌های حمل‌ونقل استان هرمزگان خواهد شد.
هوشنگ بازوند نیز با استقبال از پیشنهادات استاندار هرمزگان از تلاش برای برگزاری مناقضه پل آب نمای رودان و پل سوم میناب خبر داد و گفت: عملیات اجرایی محورها و کرویدورهای حمل و نقل استان هرمزگان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و طبق تأکیدات استاندار هرمزگان کلنگ طرح آزاد راهی بندرعباس نیز تا قبل از پایان سال جاری بر زمین خواهد خورد.

    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 3
      پاسخ
      زنده وپاینده باد محمد اشوری استاندار عزیز هرمزگان دلسوز مهرباناز تلاش بی دریغ ایشان تشکر مینماییم داور باوقار
    • کاظمیان IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 2
      پاسخ
      تشکر وقدردانی از اسناندار محترم
    • شمس IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      6 0
      پاسخ
      کلنگ آزادراهی بندر عباس یعنی چه چه صیغه ایه سرش کجاست تهش کجاست؟ از بندرعباس به کدوم سمت شرق غرب شمال کجا؟ از مبدا بندرعباس به کدام شهر؟ اینطوری می خواهید مطالبات هرمزگانیها رو دنبال کنید؟

