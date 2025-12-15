به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی با هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور دیدار و در رابطه با پروژه‌های مهم و استراتژیک استان هرمزگان در حوزه راهسازی بحث و تبادل و نظر شد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و با اشاره به اهمیت استان هرمزگان در شبکه حمل و نقل کشوراظهار کرد: ضرورت دارد کلنگ‌زنی آزاد راه بندرعباس تا پیش از پایان سال جاری انجام شود و این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار استان وارد فاز اجرایی شود.

وی تکمیل کریدور ساحلی هرمزگان را یکی از اولویت‌های دولت در استان هرمزگان دانست و افزود: ضرورت دارد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در عملیات اجرایی کلیه قطعات این کرویدور تلاش و همت بیشتری داشته باشد و کلیه قطعات به صورت فعال انجام شود.

استاندار هرمزگان همچنین بر لزوم تسریع در انجام مناقصات و عملیات اجرایی کمربندی و پل جدید میناب و پل آب نمای رودان تاکید کرد و خواستار آغاز عملیات اجرایی قطعات محور جاسک–سیریک و سیریک–جاسک شد.

آشوری باتاکید بر لزوم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهید رجایی، افزایش ایمنی راه‌ها را ضرورتی مهم برای استان هرمزگان دانست و گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های راه سازی و نظارت دقیق بر کیفیت اجرای پروژه‌ها منجر به بهبود ایمنی و ارتقای شاخص‌های حمل‌ونقل استان هرمزگان خواهد شد.

هوشنگ بازوند نیز با استقبال از پیشنهادات استاندار هرمزگان از تلاش برای برگزاری مناقضه پل آب نمای رودان و پل سوم میناب خبر داد و گفت: عملیات اجرایی محورها و کرویدورهای حمل و نقل استان هرمزگان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد و طبق تأکیدات استاندار هرمزگان کلنگ طرح آزاد راهی بندرعباس نیز تا قبل از پایان سال جاری بر زمین خواهد خورد.