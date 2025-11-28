حضور فعال و اثرگذار کرمانی ها در پروژه های زیرساختی شهرهای مذهبی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پور جمشیدیان، در جلسه ستاد اربعین استان کرمان با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم اربعین امسال گفت: با وجود همه چالش‌ها و مشکلات، راهپیمایی اربعین امسال با حضور پرشور مردم برگزار شد و استان کرمان به دلیل وجود مزار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، نقشی اساسی و دوچندان در این رویداد داشت و تمامی برنامه‌ها بدون هیچ مشکلی انجام شد.

وی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ و کم‌نظیری در حرم‌های نجف، کربلا و سامرا در حال اجراست، افزود: در جریان بازدیدها مشاهده شد که کرمانی‌ها در بخش‌های مختلف زیرساختی این شهرهای مذهبی، حضوری فعال و اثرگذار دارند.

پور جمشیدیان، همچنین گفت: جریان‌های انقلابی در عراق در کنار جمهوری اسلامی، نویدبخش بهبود شرایط و ارتقای خدمات در شهرهای مقدس کربلا و نجف هستند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از پیگیری تخصیص بخشی از زمین‌های کربلا برای استفاده استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در ایجاد نظم، ساماندهی زائران و بهبود وضعیت اسکان آنان در ایام اربعین داشته باشد.

وی با اشاره به آمار حضور زائران اربعین امسال گفت: حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار زائر در کمال امنیت و آرامش در مراسم اربعین شرکت کردند که این رقم نشان‌دهنده ابعاد گسترده این رویداد عظیم است.

پور جمشیدیان، افزود: در حوزه سلامت و امداد و نجات نیز عملکرد دستگاه‌ها قابل توجه بود و تلفات ناشی از گرما نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به پیام قدردانی رئیس‌جمهور، وزیر کشور و ستاد مرکزی اربعین بیان کرد: از طرف دولت از همه دست‌اندرکاران، نیروهای اجرایی و خدماتی تشکر می‌کنیم و مصمم هستیم شرایطی فراهم کنیم که هر فرد مشتاق بتواند در این مراسم معنوی حضور یابد.

پور جمشیدیان، تأکید کرد: اربعین یک حرکت بزرگ فرهنگی است و طیف وسیعی از پیروان ادیان مختلف در آن شرکت می‌کنند و امیدواریم این مراسم هر سال باشکوه‌تر و با حضور گسترده‌تر مردم برگزار شود.