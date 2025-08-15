به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین بهنام بنی اسدی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان فهرج با اشاره به اربعین سید و سالار شهیدان گفت: خدمت‌رسانی ادیان مختلف به زوار اربعین، همان نویدی است که عالم را مهیای ظهور و فرج می‌کند.

وی با قدردانی از حضور مثال زدنی مردم در راهپیمایی جاماندگان اربعین، بیان کرد: روز گذشته در آن وضعیت جوی همگان دیدند مردم فهرج در ابراز عشق و وفاداری به سید و سالار شهیدان گل کاشتند و حضوری سراسر حماسی داشتند.

امام جمعه موقت فهرج با اشاره به شهادت بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم غزه، اظهار کرد: اگر تمام مردم غزه از بین بروند، مسیر، ایستادگی و راه غزه نمی میرد.

بنی‌اسدی، با تاکید بر اینکه در مقابل دشمن نباید ترسید، تصریح کرد: جامعه ما یک جامعه مقاوم و نترس است و هنوز هم قاسم سلیمانی‌های زنده داریم.

وی در ادامه به بحران‌سازی برخی افراد در جامعه اشاره کرد و گفت: بحران سازی در جامعه غلط است و با مسائلی که خود این افراد در پدافند غیرعامل با آن سر و کار دارند همخوانی ندارد.

امام جمعه موقت فهرج همچنین خواستار همکاری مردم در مدیریت مصرف شد و بیان کرد: در مسائل آب، برق و گاز بیش از آنکه زیرساخت‌های ما مشکل داشته باشند، مدیریت ما دچار مشکل است.

بنی اسدی، با اشاره به پیام تصویری نتانیاهو به ملت ایران در جهت رفع معضل آب، اظهار کرد: اسرائیل در اوج تنش آبی قرار دارد و طبق مؤسسه منابع جهانی، رژیم منحوس صهیونیستی در هر ۵ پروتکل تنش آبی به مشکل خورده است.