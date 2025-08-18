  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۱

شرکت بیش از ۵۰۸ هزار نفر در پیاده روی جاماندگان اربعین در استان کرمان

شرکت بیش از ۵۰۸ هزار نفر در پیاده روی جاماندگان اربعین در استان کرمان

کرمان-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان از شرکت بیش از ۵۰۸ هزار نفر در پیاده روی جاماندگان اربعین در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در روز اربعین حسینی استان کرمان شاهد برگزاری ۱۰۸ مراسم پیاده‌روی جاماندگان در سطح ۲۵ شهرستان و بیش از ۵ هزار شهر و روستای خود بود.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، جمعیتی بالغ بر ۵۰۸ هزار نفر در این آئین معنوی شرکت کردند و این مراسم‌ها از روستاهای کوچک تا مسیرهای اصلی شهرها جریان داشت و جلوه‌ای از عشق و ارادت زائران حسینی را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه برای خدمت‌رسانی به زائران، بیش از ۵۰۰ موکب در سطح استان کرمان برپا شد افزود: این موکب‌ها با ارائه خدمات متنوع از جمله پذیرایی، اسکان و برنامه‌های فرهنگی تلاش کردند تا فضایی معنوی و آرامش‌بخش برای زائران فراهم کنند.

شهابی، تصریح کرد: در طول مسیر، فعالیت‌های فرهنگی گوناگونی همچون رادیو اربعین، حسینیه‌های سیار، ایستگاه‌های فرهنگی و برنامه‌های ویژه کودکان برگزار شد و همچنین برای نخستین بار، موکب "زندگی با آیه‌ها" در این مسیر فعال شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: از دیگر بخش‌های مهم این مراسم، برگزاری برنامه‌های گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که در مکان‌های مختلف مسیر اجرایی شد و یاد و خاطره دلاوری‌ها و ایثارگری‌های شهدا را زنده نگاه داشت.

وی افزود: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای معنویت، تقویت روحیه همبستگی و خدمت‌رسانی به زائران حسینی طراحی شده است.

کد خبر 6563609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها