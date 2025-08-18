شرکت بیش از ۵۰۸ هزار نفر در پیاده روی جاماندگان اربعین در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی، صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در روز اربعین حسینی استان کرمان شاهد برگزاری ۱۰۸ مراسم پیادهروی جاماندگان در سطح ۲۵ شهرستان و بیش از ۵ هزار شهر و روستای خود بود.
وی افزود: بر اساس آمار اعلامشده، جمعیتی بالغ بر ۵۰۸ هزار نفر در این آئین معنوی شرکت کردند و این مراسمها از روستاهای کوچک تا مسیرهای اصلی شهرها جریان داشت و جلوهای از عشق و ارادت زائران حسینی را به نمایش گذاشت.
وی با بیان اینکه برای خدمترسانی به زائران، بیش از ۵۰۰ موکب در سطح استان کرمان برپا شد افزود: این موکبها با ارائه خدمات متنوع از جمله پذیرایی، اسکان و برنامههای فرهنگی تلاش کردند تا فضایی معنوی و آرامشبخش برای زائران فراهم کنند.
شهابی، تصریح کرد: در طول مسیر، فعالیتهای فرهنگی گوناگونی همچون رادیو اربعین، حسینیههای سیار، ایستگاههای فرهنگی و برنامههای ویژه کودکان برگزار شد و همچنین برای نخستین بار، موکب "زندگی با آیهها" در این مسیر فعال شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: از دیگر بخشهای مهم این مراسم، برگزاری برنامههای گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که در مکانهای مختلف مسیر اجرایی شد و یاد و خاطره دلاوریها و ایثارگریهای شهدا را زنده نگاه داشت.
وی افزود: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای معنویت، تقویت روحیه همبستگی و خدمترسانی به زائران حسینی طراحی شده است.
