رحمانی: پویش «یاری شما؛ توان دوباره» تا پایان آذرماه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی با تأکید بر ضرورت مسئولیت جمعی در حمایت از افراد دارای معلولیت گفت: توانبخشی تنها یک فرآیند درمانی نیست؛ بلکه مسیری برای بازگشت به زندگی مستقل و توانمند است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد دارای معلولیت برای ادامه این مسیر، نیازمند تجهیزات و وسایلی هستند که هزینه تأمین آنها گاه از توان خانوادهها خارج است. امروز بیش از هر زمان دیگری به همراهی مردم، خیرین و نهادهای اجتماعی نیاز داریم.
رحمانی افزود: هر ساله بخش قابلتوجهی از نیازهای توانبخشی مددجویان توسط بهزیستی تأمین میشود، اما حجم درخواستها بسیار بالاست. ما در کنار این عزیزان هستیم، اما همراهی مردم حلقه تکمیلکننده خدمات حمایتی است و هر مشارکت کوچک میتواند زندگی فردی را متحول کند؛ چرخ یک ویلچر را به حرکت درآورد، عصای یک کودک را فراهم سازد یا فردی را یک گام به استقلال نزدیکتر کند.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران از نیکوکاران، خیرین نیکاندیش، سازمانهای مردمنهاد و شهروندان نوعدوست دعوت کرد تا در این پویش مشارکت کنند و افزود: هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت بهترین فرصت است تا نشان دهیم هیچ فردی در مسیر توانبخشی تنها نیست. با همدلی، میتوانیم توان دوبارهای برای زندگی این عزیزان بسازیم.
پویش «یاری شما؛ توان دوباره» تا پایان آذرماه ادامه دارد و تمامی مشارکتهای مردمی بهصورت کاملاً شفاف و هدفمند صرف تهیه تجهیزات موردنیاز این عزیزان خواهد شد.
راههای مشارکت در پویش «یاری شما؛ توان دوباره» از طریق شماره حساب: ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ و شماره کارت: ۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام مشارکتهای مردمی بهزیستی مازندران و یا درگاه رسمی مشارکتهای مردمی: mosharekat.behzisti.ir اعلام شده است.
