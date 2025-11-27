به گزارش خبرگزاری مهر، رباب موحد با اشاره به برگزاری پویش مردمی «پل امید» اظهار داشت: هدف از اجرای این پویش تأمین و جمعآوری لوازم کمک توانبخشی (نظیر ویلچر، سمعک، عینک، تشک مواج، ویلچر حمام و…) برای افراد دارای معلولیت نیازمند تحت پوشش است.
معاون مشارکتهای مردمی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی بهزیستی استان زنجان افزایش آگاهی عمومی در مورد مشکلات و نیازهای افراد دارای معلولیت، تقویت و ساماندهی مشارکتهای مردمی و خیرین در حوزه معلولیت، ایجاد هماهنگی و همکاری مؤثر بین بهزیستی و مؤسسات خیریه، شناسایی و ثبت دقیقتر نیازهای افراد دارای معلولیت در استان را از دیگر اهداف این پویش برشمرد.
وی افزود: انتظار میرود این فرهنگ نیکو در شرایط کنونی، در جامعه ترویج یابد و خانوادهها با کاهش هزینههای غیرضروری، به امور خیرخواهانه و کمک به نیازمندان بپردازند.
موحد با بیان اینکه تأمین وسایل کمک توانبخشی گروههای مختلف افراد دارای معلولیت همواره بهعنوان یکی از اصلیترین اولویتهای سازمان بهزیستی موردتوجه و تأکیداست، تصریح کرد: باتوجهبه وجود افراد سالمند و معلولین نیازمند حمایت، امیدواریم خیران و نیکوکاران بیشازپیش در تأمین اقلام موردنیاز این افراد مشارکت داشته باشند.
معاون مشارکتهای مردمی، توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی بهزیستی استان زنجان مؤسسه خیریه شمیم اردیبهشت را همکار این پویش خواند و ادامه داد: بهمنظور جمعآوری کمکهای مردمی یک پایگاه دائمی در شیرخوارگاه شهید ثمین تاب مستقر بوده و همچنین واحد مشارکتهای مردمی تمامی ادارات بهزیستی شهرستانهای زنجان آماده جمعآوری نیات خیر نیکوکاران هستند.
