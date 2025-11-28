فیروزی:نیروی دریایی ۴شهید در جنگ ۱۲روزه تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم جبار فیروزی، در سخنانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه سنندج به مناسبت هفتم آذرماه، سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تحرکات دشمن بعثی پیش از آغاز جنگ، اظهار داشت: ارتش ایران قبل از شروع جنگ، از تحرکات دشمن بعثی برای حمله به کشور آگاه بود، اما رئیس‌جمهور وقت (بنی‌صدر) توجهی به این هشدارها نکرد.

وی با اشاره به رشادت‌های نیروی دریایی ارتش در طول هشت سال دفاع مقدس، افزود: نیروی دریایی ارتش، رشادت‌های فراوانی در برابر عراق از خود نشان داد و گل سرسبد این عملیات‌ها، عملیات مروارید بود.

نیروی دریایی پس از ۶۷ روز از آغاز جنگ نیروی دریایی عراق را نابود کرد

فیروزی همچنین به یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نیروی دریایی در آغاز جنگ اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اولین نیروی ایران بود که ۶۷ روز پس از شروع جنگ، موفق به نابودی نیروی دریایی عراق شد.

وی در ادامه به نقش حیاتی نیروی دریایی در پشتیبانی از جبهه‌ها اشاره کرده و اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش موفق شد ۳۰۰ میلیون تن کالای مورد نیاز رزمندگان را از طریق دریا به جبهه‌ها منتقل کند.

وی با بیان اینکه این نیرو چهار شهید در جنگ ۱۲ روزه تقدیم کرده است، افزود: این شهدا نماد افتخار و ایثار نیروی دریایی ایران هستند.