ناوگروه های ارتش حضوری مقتدرانه در عرصه اقیانوس ها دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دریاداردوم قادر وظیفه صبح دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفتم آذرماه برگزار شد، بیان داشت: نیروی دریایی در طول ۴۳ سال انقلاب همیشه در صحنه دفاع، ثبات امنیت و اقتدار دریایی با حضور معنادار در دریاها پیشگام بوده است.

جانشین منطقه یکم امامت نداجا هفتم آذر را روز رشادت‌ها، ایثار گری‌ها و فداکاری‌های دریادلان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دانست و با تاکید برحقی که شهدا و خانواده‌ها آنان بر گردن ملت ما دارند، اظهار داشت: ما به شهدا و دلاورمردان دفاع مقدس مدیونیم. اگر امروز در کشور ما دو نعمت امنیت و اقتدار وجود دارد، به برکت خون این شهیدان عزیز است که درخت برومند انقلابی اسلامی را اکنون تنومند تر از همیشه گردانده است.

وی با بیان اقدامات نیروی دریایی ارتش در زمان جنگ تصریح کرد: در سال ۱۳۵۹ و اینکه این حمله دردمنشانه توسط رژیم بعثی عراق صورت گرفت، نیروی دریایی کشورمان طرح‌هایی را در خصوص تحرکات، تجهیزات و نیروی انسانی رژیم بعثی عملیاتی کرد که در صدد رصد و پایش آنها بود، این امر منجر به آن شد که ما قرارگاه آماده به کاری را با توجه به تهدیدات با عنوان قرارگاه نیروی رزمی ۴۲۱ در بوشهر تشکیل دهیم به گونه‌ای که نیروی دریایی در آبادان، خرمشهر و در بهمنشیر یگان‌های سنگین خود را بیرون کشید و در بندر بوشهر مستقر کرد.

وی گفت: این قرارگاه کلاسیکی، تاکتیکی و رزمی، نخستین قرارگاه رزمی نیروهای مسلح بود. عملیات اشکان، شهید صفری و در نهایت عملیات مروارید بیش از ۸۰ درصد توان رزمی نیروی دریایی رژیم بعثی کشور عراق را منهدم کرد و در این عملیات ۱۳ فروند هواپیما ناو موشک انداز و یگان‌های پروازی منهدم شد و سکوی البکر و الامیه که بزرگترین و در واقع تنهاترین پایانه و سکوهای صادرات نفت رژیم بعثی بود در هفتم آذر به دست تکاوران و تفنگداران و دریادلان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با حمایت و پشتیبانی عقابان تیزپرواز نیروی هوایی به صورت کامل منهدم شد و سبب گشت تا برگ زرین دیگری در تاریخ نیروی دریایی در هفتم آذر رقم بخورد.

به گفته دریادار وظیفه، امام راحل پس از این عملیات فرمودند: نیروی دریایی بر عرشه افتخار و صلابت همچون نگینی درخشنده با اقتدار ایستاده است.

دریاداردوم وظیفه اظهارداشت: بعد از هفتم آذر نیز عملیات‌های زیادی را در زمان جنگ انجام داده شد، پشتیبانی ساحلی محاصره آبادان توسط هواناوها، پدافند هوایی در راستای اسکورت سکو های نفتی و جزایر، اسکورت کشتی‌های نفتی به ویژه ناوگان تجاری و کشتی رانی و تأمین خطوط مواصلاتی از جمله آنها بود.

جانشین منطقه یکم نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه نیروی دریایی در شصت و هفتمین روز بعد از شروع جنگ، نیروی دریایی عراق را منهدم کرد، عنوان کرد: صادرات نفت عراق در زمان جنگ تحمیلی که شاهرگ اقتصادی عراق بود، از طریق دریا قطع گردید و تنها بخشی از آن از طریق لوله کشی به اردن انجام می‌شد. وی در ادامه گفت: ما در زمان جنگ تحمیلی خطوط مواصلاتی خودمان را حفظ کردیم به طوری که ثبات و امنیت دریایی را به سمت خودمان رقم زدیم.

دریاداردوم وظیفه از جمله اقدمات حیاتی و شایان ذکر نیروی دریایی را در برهه زمانی جنگ تحمیلی در سه محور اسکورت بالغ بر ۱۰ هزار کشتی و ناوگان تجاری و صیادی، انجام عملیات دریایی بالغ بر ۱۵۰۰ عملیات و تأمین امنیت کشتی‌های حامل بیش از ۳۰۰ میلیون تن کالا و مواد مورد نیاز کشور و جنگ، از طریق دریا و ارسال به سایر بنادر عنوان کرد.

جانشین منطقه یکم نداجا تصریح کرد: پس از جنگ تحمیلی نیز نیروی دریایی به مرحله سازندگی رسید و با استعانت از کلام مقام معظم رهبری (مدظله) که ما باید بر اساس تهدیدات موجود تجهیزاتمان، تاسیساتمان و نیروی انسانی خود را پای کار بیاوریم و در این سمت حرکت کنیم، تصمیماتی را اتخاذ کرده است که در مسیر پیشرفت و افتخار آفرینی‌های این نیروی راهبردی است.

وی در توضیح راهبردی بودن نیروی دریایی عنوان کرد: تعریف راهبردی آن است که ما بایستی منافع کشور را در حوزه دریا در دوردست‌ها تأمین کنیم همانطور که اکنون در اقیانوس هند، باب المندب و تنگه مالاگا حضور پیدا کرده‌ایم این حضور نشان دهنده اقتدار و صلابت دریایی است که مؤلفه سیاسی نظامی اقتصادی و امنیتی را در تصمیم سازی و تصمیم گیری منطقه‌ای متأثر از آن است.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز ناوگروه‌های ما در راستای صیانت از منافع ملی به ویژه ناوگان‌های تجاری ما حضور فعال و اثر گذار در صحنه اقیانوس‌ها دارند و منافع ملی کشور عزیزمان را تأمین می‌کنند.

وی در توصیه به جوانان و مردم در شرایط فعلی کشورمان بیان داشت: مطالعه دقیق در خصوص اتفاقاتی که در غرب آسیا رخ می‌دهد ضامن بصیرت ماست که دشمن به دنبال چه اغراض پلیدی است و بدانیم دشمن از تمام روزنه‌ها و شکاف‌ها جهت رسیدن به هدف شوم خود استفاده می‌کند و کشور در شرایط کنونی با اکسیر اتحاد و همبستگی متعالی خواهد شد به طوری که بصیرت جوانان ما باید به حدی باشد که تحرکات دشمن، اهداف شوم آنها را به عین برایشان روشن سازد.