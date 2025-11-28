امام جمعه اسفرورین: اعتماد به آمریکا سرنوشت اوکراین را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته اسفرورین با گرامیداشت ایام فاطمیه و مقام والای حضرت امالبنین (س)، نقش مادران و همسران شهدا را حماسهبانان پشت صحنه دفاع و جهاد توصیف کرد و گفت: این بانوان بزرگوار با انتخابی آگاهانه، عزیزان خود را در مسیر دفاع از اسلام و انقلاب تقدیم کردند و تکریم آنان، تکریم فرهنگ ایثار و ولایتپذیری است.
امام جمعه اسفرورین با اشاره به سیره حضرت امالبنین (س) افزود: این بانوی بزرگ، چهار فرزند خود را در کربلا تقدیم کرد اما پس از شنیدن خبر شهادت آنان، تنها درباره حال امام حسین (ع) سؤال نمود و این اوج ولایتپذیری و بصیرت این مادر شهید بود.
او تأکید کرد: مادران و همسران شهدای دفاع مقدس ادامهدهندگان راه حضرت امالبنین (س) هستند و ملت ایران مدیون صبر و وفاداری این عزیزان است.
حجتالاسلام حسینی با انتقاد از سیاستهای آمریکا گفت: شعار صلح از طریق قدرت، اعلام علنی جایگزینی قواعد بینالمللی با زور است و آمریکا میخواهد جهان یا تسلیم شود یا وارد جنگ گردد.
وی افزود: استقلال بدون قدرت محقق نمیشود و قدرت واقعی در سه عنصر علم، پیوند با دین و مردم و توان نظامی خلاصه میشود و این همان سه مؤلفهای است که جمهوری اسلامی در آنها رشد یافته است.
امام جمعه اسفرورین وضعیت اوکراین را عبرت بزرگ اعتماد به آمریکا توصیف کرد و گفت: اوکراین پس از فروپاشی شوروی ۱۸۰۰ کلاهک هستهای داشت اما با اعتماد به غرب همه برگهای برنده خود را از دست داد و امروز تحقیر شدهترین وضعیت را تجربه میکند. این همان نسخهای است که دشمن سالهاست برای ایران پیشنهاد میدهد.
او با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص جنگ ۱۲ روزه و وحدت ملی گفت: اتحاد مردم و همراهی آنان با رهبری، دشمن را غافلگیر و ناکام کرد. امروز نیز همه وظیفه داریم از رئیسجمهور و دولت حمایت کنیم؛ چه به او رأی داده باشیم چه نداده باشیم، ملاک فرمایش رهبری است.
امام جمعه اسفرورین با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف گاز و آب، حفظ انس با دعا و توسل را مهمترین وظیفه این روزها دانست و گفت: دعا، ذکر، قرائت سوره فتح و دعای توسل، در گشودن گرههای کشور بسیار اثرگذار است. برای نزول باران نیز باید دعا و نماز طلب باران را جدی بگیریم.
مجلس یاور دولت باشد
حجتالاسلام حسینی با گرامیداشت ۱۰ آذر، روز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس خانه ملت است و نمایندگان باید فارغ از جناحبندیها خصوصاً در شرایط سخت اقتصادی امروز یاور دولت و اولویتدهنده منافع ملی باشند.
وی همچنین سالروز شهادت شهیدان محسن فخریزاده، مجید شهریاری و نیز شهادت میرزا کوچکخان جنگلی را گرامی داشت و گفت: این عزیزان سرمایههای بزرگ تاریخ ایران هستند و ملت باید راه آنان را ادامه دهد.
