به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم محمد گلبازگیر امروز جمعه هفتم آذر در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه اهواز با اشاره به دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه محور مقاومت، این رخداد را نقطه عطفی در ارتقای جایگاه منطقهای جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی اظهار کرد: در این عملیات از پیشرفتهترین جنگافزارهای بومی کشور استفاده شد. یگانهای مختلف با بهکارگیری موشکهای خرمشهر ۴، سجیل ۲ و فاتح حملات دقیق و برنامهریزیشدهای را علیه اهداف حیاتی رژیم صهیونیستی اجرا کردند.
گلبازگیر افزود: برای اشباع کامل پدافند چندلایه رژیم، پهپادهای رزمی شاهد ۱۴۶ و شاهد ۱۹۱۵ در موجهای متناوب به سمت سرزمینهای اشغالی گسیل شدند تا سامانههای دفاعی از جمله گنبد آهنین تحت فشار قرار گیرد و امکان رهگیری موشکهای اصلی از بین برود.
وی ادامه داد: پس از گذشت ۴۸ ساعت از آغاز عملیات، یک برنامه فرماندهی یکپارچه با حضور همه نیروها شکل گرفت که همین هماهنگی باعث شد عملیات با کمترین خلأ و بیشترین دقت اجرا شود.
مدیر طرحهای عملیاتی نیروی دریایی ارتش با اشاره به پیامدهای این عملیات گفت: رژیم صهیونیستی پس از حملات گسترده محور مقاومت وارد بیسابقهترین بحران اجتماعی و اقتصادی شد و صادرات آن بهشدت کاهش یافت. فشارهای سیاسی، میدانی و اطلاعاتی محور مقاومت با هدایت جمهوری اسلامی ایران، این رژیم را در موضع ضعف قرار داد.
وی درباره پایان جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در نهایت پیشنهاد آتشبس را ارائه داد و شروط ایران شامل توقف تجاوزات در سوریه، عدم هدفگیری زیرساختهای هستهای ایران و محدودسازی اقدامات خصمانه را پذیرفت؛ موضوعی که در نشست نهایی شورای امنیت در ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ نیز بازتاب یافت.
گلبازگیر تصریح کرد: پیام مهم این رخداد، ارتقای جایگاه منطقهای ایران، انسجام بیسابقه ملی در داخل کشور و افول موقعیت جهانی رژیم صهیونیستی است. عملیات ۱۲ روزه نشان داد جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی و عمق راهبردی محور مقاومت وارد مرحلهای جدید از قدرتسازی شده است؛ مرحلهای که در آن ایران نه یک بازیگر عادی، بلکه تعیینکننده اصلی معادلات منطقه غرب آسیا خواهد بود.
نظر شما