به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه اراک اظهار کرد: فرهنگ بسیجی در حوزه‌های مختلف از خدمات اجتماعی تا مقابله با تهدیدات به عنوان پشتوانه‌ای مؤثر و پایدار برای کشور عمل کرده است.

وی افزود: توان مقاومت ملت ایران به‌مراتب فراتر از میزان فشارهای واردشده از سوی دشمنان است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: مردم ایران با تکیه بر اعتقادات دینی، مسیر مقاومت را با افتخار ادامه می‌دهند و سختی‌های این راه را جلوه‌ای از عزت و استقامت خود می‌دانند.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با وجود تهدیدها و محدودیت‌ها، با اقتدار و انسجام از استقلال و منافع ملی پاسداری می‌کنند.

خطیب جمعه اراک افزود: فداکاری شهدا سرمایه‌ای معنوی و ماندگار برای آینده کشور است و نسل امروز باید به این میراث ارزشمند افتخار کند.

وی رفتارهای متناقض آمریکا را نشانه‌ای از بی‌اعتمادی دانست و تصریح کرد: واشنگتن در حالی از مذاکره سخن می‌گوید که همزمان با رویکردی متکبرانه، اقدامات تهدیدآمیز و نظامی علیه ایران را دنبال می‌کند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی ادامه داد: تحولات سوریه، عراق و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که هدف آمریکا از دخالت‌ها بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت کشورهاست و ملت‌ها را نادیده می‌گیرد.

وی گفت: تمرین‌های نظامی آمریکا علیه مراکز هسته‌ای ایران، نشانه ادامه سیاست خصمانه و عدم صداقت این کشور در مذاکرات است.

خطیب جمعه اراک با تأکید بر لزوم تقویت خانواده، دانشگاه‌ها و حمایت از جوانان گفت: انسجام ملی زمانی تثبیت می‌شود که همه دستگاه‌ها در تقویت این بخش‌ها هماهنگ عمل کرده و دولت نیز مورد حمایت قرار گیرد.