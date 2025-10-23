به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید اباذری عصر پنجشنبه در اجلاسیه شهدای مدافع حرم در اراک، اظهار کرد: نقش ولایتفقیه در تاریخ معاصر ایران بی بدیل است.
وی، ولایت را ستون هویت ملی دانست و گفت: پس از ورود اسلام، بزرگترین نعمت الهی برای ملت ایران، نعمت ولایتفقیه بود.
معاون قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: رهبری الهی، ملت ایران را در پیچهای خطرناک تاریخی از سقوط نجات داده و مسیر عزت و پیشرفت را هموار کرده است
معاون قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با تأکید بر اهمیت شناخت تاریخ، تصریح کرد: جوانان باید بدانند که در نبود رهبری و انسجام ملی، ایران چگونه در جنگهای جهانی اشغال شد و به ذلت کشیده شد، اما در دوران دفاع مقدس، همین ملت با دستان خالی و با رهبری الهی حماسه آفرید.
سردار اباذری با اشاره به فشارهای خارجی و داخلی علیه ملت ایران بیان کرد: جنگهای نظامی، تحریمهای فلجکننده و فتنههای داخلی، با ایثار شهدا و پایداری مردم با موفقیت پشت سر گذاشته شد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای مدافع حرم گفت: این شهدا با وجود تبلیغات منفی، با فداکاری خود امنیت کشور را در مرزهای دور تضمین کردند و چنانچه مجاهدت دلاورمردان نبود، ملت ایران باید در کرمانشاه و شهرهای مرزی با تروریستها روبهرو میشد.
سردار اباذری تأکید کرد: عزت امروز ایران، ثمره خون شهیدان و هدایت ولایت است. این سرمایه عظیم باید با شناخت تاریخ، پاسداری از ارزشها و ادامه راه شهدا حفظ شود.
