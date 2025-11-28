رعایت نکات بهداشتی، راه مقابله با آنفلوانزا و ایدز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محبی، رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان سنقروکلیایی، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته، سلامت را بالاترین نعمت خداوند برشمرد و با یادآوری گفتههای نظامی گنجوی، سلامت را به «اقلیم آسودگی» تشبیه کرد که بیتوجهی به آن، بیهوده است.
وی با اشاره به وضعیت فعلی کشور درباره بیماری آنفلوانزا گفت: موجهایی از این بیماری در برخی استانها مشاهده شده و باعث تعطیلی مدارس و دانشگاهها گردیده است، اما خوشبختانه شهرستان سنقروکلیایی تاکنون در شرایط بحرانی قرار نگرفته است. محبی تأکید کرد رعایت نکات ساده بهداشتی میتواند از گسترش این بیماری جلوگیری کند و مانع بروز بحرانهای مشابه کرونا شود.
رئیس مرکز بهداشت سنقر و کلیایی با تشریح تاریخچه آنفلوانزا بیان کرد: مهمترین پاندمی تاریخ آنفلوانزا، مربوط به سال ۱۹۱۸ یا همان آنفلوانزای اسپانیایی است که در عرض تنها ۲۵ هفته بیش از ۵۰ میلیون نفر در جهان را به کام مرگ کشاند، رقمی که از تلفات جنگ جهانی اول نیز بیشتر بود.
وی در ادامه به راههای انتقال این بیماری اشاره و افزود: قطرات ریز بزاقی هنگام عطسه، سرفه و صحبت کردن، تماس با سطوح آلوده و تماس دست با چشم، دهان یا بینی از اصلیترین مسیرهای انتقال است. علائم بیماری شامل تب، سردرد، درد عضلانی، سرفه خشک، گلودرد، خستگی و گاهی تهوع است و در کودکان، سالمندان و بیماران با سیستم ایمنی ضعیف شدیدتر بروز میکند.
راهکارهای پیشگیری و گروههای پرخطر
محبی خاطرنشان کرد: پیشگیری از آنفلوانزا با رعایت بهداشت فردی، شستشوی مرتب دستها، رعایت آداب عطسه و سرفه، استفاده از ماسک در اماکن عمومی و خودداری از تماس نزدیک با افراد مبتلا امکانپذیر است. وی افزود: دوره بیماری معمولاً ۳ تا ۵ روز است و در صورت طولانی شدن تب یا علائم، مراجعه به پزشک ضروری است.
وی با اشاره به واکسیناسیون گفت: واکسن آنفلوانزا برای همه توصیه نمیشود، زیرا سویه ویروسها هر سال تغییر میکند و اثربخشی عمومی ندارد؛ تنها گروههای پرخطر شامل سالمندان بالای ۶۵ سال، کودکان زیر ۲ سال، مادران باردار و بیماران دارای بیماریهای مزمن به واکسن نیاز دارند.
رئیس مرکز بهداشت سنقر و کلیایی سپس به مناسبت روز جهانی ایدز اشاره کرد و افزود: هر ساله روز دهم آذر بهعنوان روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده و در کشور ما از چهار تا ده آذر هفته اطلاعرسانی ایدز برگزار میشود. وی تأکید کرد: ایدز هنوز تهدیدی جدی برای سلامت جامعه است و کاهش امید به زندگی را در پی دارد، اما درمانهای دارویی و مراقبت مناسب، کیفیت زندگی افراد مبتلا را بهبود میبخشد.
محبی در بخش دیگری از سخنان خود، راههای انتقال ایدز را شامل تماس جنسی، انتقال از مادر به جنین، فرآوردههای خونی و استفاده مشترک از سوزن تزریقی عنوان و گفت: خوشبختانه با تدابیر وزارت بهداشت، مراکز کاهش آسیب و توزیع سوزن رایگان برای معتادان تزریقی، این بیماری تا حد زیادی کنترل شده است. وی افزود: آزمایش اچآیوی در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای بهداشتی شهرستان بهصورت رایگان انجام میشود و جواب طی ۲۰ دقیقه ارائه میشود.
رئیس مرکز بهداشت سنقروکلیایی در پایان از همکاری امام جمعه شهرستان و حمایتهای مستمر ایشان قدردانی کرد و یادآور شد: حضور مردم در رعایت نکات بهداشتی و مشارکت در اطلاعرسانی، ضامن سلامت فرد و جامعه است.
