حمید گلهداری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره شیوع گسترده سویه جدید آنفلوانزا در تمام نقاط استان، اظهار کرد: هم اینک ۳۵ تا ۴۰ درصد از بیمارانی که با علائم تنفسی به مراکز درمانی مراجعه میکنند، تست آنفلوآنزای آنها مثبت میشود.
به گفته وی، میزان شیوع در شهرهای مختلف استان متفاوت است اما در همه نقاط استان موارد ابتلاء مشاهده میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: در بیمارستانها نیز روند افزایشی بستری بیماران مبتلا به آنفلوانزا را شاهد هستیم؛ بهویژه در بیمارستان امام حسین (ع) که بخش عمده بیماران کودکان هستند، تعداد موارد به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
وی با اشاره به علائم بیماری افزود: علائم آنفلوآنزا شبیه سرماخوردگی معمولی است اما با ضعف شدید، درد عضلانی گسترده و تب بالا آغاز میشود. گاهی علائم گوارشی نیز همراه آن دیده میشود، ولی علائم تنفسی غالب است.
گلهداری تأکید کرد: توصیه اصلی ما به مردم استفاده از ماسک تنفسی بهخصوص برای افرادی است که علائم دارند و ناچارند از منزل خارج شوند.
از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک پرهیز کنید
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعلام اینکه هنوز برای تزریق واکسن دیر نشده است، گفت: واکسن آنفلوانزا در داروخانههای سطح شهر موجود است و در مراکز بهداشتی ما نیز بهصورت رایگان برای گروههای پرخطر شامل زنان باردار، سالمندان، کودکان و بیماران قلبی-ریوی در دسترس قرار دارد. ما واکسن کرهای معتبر داریم و مردم میتوانند همین امروز مراجعه کنند.
وی به بیماران هشدار داد: به هیچ عنوان از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک و بهویژه کورتون پرهیز کنید. حتماً به پزشک مراجعه کنید تا در صورت لزوم داروهای ضدویروس اختصاصی آنفلوانزا برایتان تجویز شود؛ این داروها دوره بیماری را به شکل قابل توجهی کوتاه میکنند.
گلهداری افزود: بیماران باید حداقل پنج تا هفت روز کاملاً در منزل استراحت کنند. اگر دانشآموز هستند، والدین و مدیران مدارس به هیچ عنوان اصرار نکنند که سر کلاس حاضر شوند؛ چون قدرت انتقال این ویروس بسیار بالاست.
وی با بیان اینکه سویه غالب فعلی آنفلوآنزای نوع A با سرعت انتقال بسیار بالا است، پیشبینی کرد: این موج احتمالاً تا یکی دو ماه آینده ادامه خواهد داشت و ممکن است پنج تا ده درصد جمعیت استان درگیر شوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد بیشترین موارد ابتلاء در دو گروه کودکان زیر ۱۰ سال و سالمندان بالای ۶۰ سال مشاهده شده است.
گلهداری تأکید کرد: خوشبختانه این سویه آنفلوانزا مانند کرونا مرگومیر ندارد اما حجم بالای بیماران باعث اشغال تختهای بیمارستان میشود و ظرفیت بیمارستانها محدود است. به همین دلیل تأکید اصلی ما درمان و استراحت در منزل تحت نظر پزشک و جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری است.
به گزارش مهر، آنفلوآنزا یک بیماری حاد تنفسی مسری است که توسط ویروسهای آنفلوآنزا ایجاد میشود. این ویروسها معمولاً به سه نوع A ، B و C تقسیمبندی میشوند که نوع A و B باعث بروز اپیدمیهای فصلی میشوند. بیماری با علائمی ناگهانی از جمله تب بالا، لرز، سردرد، دردهای عضلانی، خستگی شدید، سرفه خشک و گلودرد بروز میکند.
آنفلوآنزا از طریق قطرات تنفسی و تماس با سطوح آلوده به سرعت منتقل میشود و میتواند منجر به عوارض جدی مانند ذاتالریه شود، این بیماری بهویژه برای گروههای پرخطر شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای تهدیدکننده است.
