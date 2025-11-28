به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند که بخش مهمی از کارهای به سرانجام نرسیده شهید رئیسی را رئیس جمهور محترم ادامه داده‌اند. ما نیز در شهرستان بشاگرد، از استاندار محترم هرمزگان انتظار داریم کارهایی که رئیس جمهور شهید در این منطقه محروم شروع کرده بود را با اهتمام ویژه دنبال و به سرانجام برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین ویژگی‌های بسیجی پرداخت و افزود: بسیجیان حقیقی خصوصیات مشترکی دارند. در یک کلام، ویژگی یک بسیجی، بما هو بسیج، این است که خالصانه و بی‌ادعا رفتار می‌کند، انگیزهٔ الهی، روحیه‌ی جهادی و خستگی‌ناپذیر دارد و به ارزش‌های انقلابی متعهد است.

امام جمعه بشاگرد با اشاره به تبیین جدید رهبر انقلاب از چهره بسیج، تصریح کرد: رهبر انقلاب، چهره‌ای فراسازمانی از بسیج ارائه کردند؛ نظریه‌ای که قدرت نرم یک ملت را نه در دیپلماسی رسمی، که در همبستگی ارگانیک آحاد مردم جستجو می‌کند. این همان روحیه بسیجی است که امروز کشور را بیمه کرده است.

حجت الاسلام غلامی با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن، وحدت ملی را ضروری خواند و گفت: در شرایطی که دشمنان با تمام قوا به مقابله با ایران اسلامی برخاسته‌اند، تفرقه و عدم حمایت از دولت، آب به آسیاب دشمن ریختن است. وحدت ملی و حمایت از دولت، کارآمدترین سلاح در برابر دشمنان است و هوشیاری انقلابی ایجاب می‌کند که در دام بازی‌های سیاسی جریان‌های مخالف نظام نیفتیم.

وی در ادامه به یکی از بنیادی‌ترین الزامات پیشرفت کشور پرداخت و تاکید کرد: فرمایش رهبر انقلاب درباره ضرورت پرهیز همگانی از اسراف در آب، نان، گاز، بنزین و همه ارزاق عمومی- تأکید چندباره‌ای است بر یک راهبرد اساسی. پیش از این نیز ایشان در سال ۱۳۸۸ شعار سال را اصلاح الگوی مصرف نام نهادند.

خطیب جمعه بشاگرد افزود: مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران، نه کمبود منابع، بلکه اتلاف و استفاده غیربهینه از داشته‌های موجود است. در شرایطی که امکان جذب گسترده سرمایه خارجی وجود ندارد، باید زیست مردم و دولت اصلاح شود و از داشته‌های موجود بیشترین بازده گرفته شود. مدیریت درست منابع و پرهیز از اسراف، عامل پیشرفت مضاعف کشور می‌شود.

حجت الاسلام غلامی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع پرهیز از اسراف، محدود به مسائل مادی نیست و در صورت تحقق، علاوه بر پیشرفت مادی، رضایت خداوند را نیز به همراه دارد و باعث نزول برکات آسمان و زمین می‌شود.