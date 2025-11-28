همایش بزرگ ورزش پهلوانی در خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگ ورزش پهلوانی با حضور جمعی از پهلوانان، پیشکسوتان و باستانی‌کاران شهرستان‌های سبزوار، نیشابور، بردسکن، کاشمر، تربت‌حیدریه، فیض‌آباد، گناباد و بجستان برگزار شد، در این آئین باشکوه، ورزشکاران نام‌آشنای زورخانه‌ای با اجرای حرکات زورخانه‌ای و ارائه برنامه‌های نمایشی، به مرور خاطرات ارزشمند خود پرداخته و بر اهمیت اخلاق، جوانمردی، فتوت و استمرار روح پهلوانی در جامعه تأکید کردند.

در بخش ویژه این مراسم، فهیمی‌راد رئیس هیئت ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای خراسان رضوی، از خانواده معظم شهید شیرزادیان و شهید عبداللهی به پاس رشادت‌ها و یادمان جاودانه آنان تجلیل کرد.

همچنین در پایان این رویداد، به مناسبت گسترش فرهنگ پهلوانی و ارج نهادن به تلاش‌های مسئولان محلی، شال مروّجین فرهنگ پهلوانی به سرهنگ رفعتی فرمانده سپاه و سرهنگ محمدآبادی فرمانده نیروی انتظامی اهدا شد.