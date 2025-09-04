به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی شامگاه پنجشنبه در حاشیه چهاردهمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی اظهار کرد: چهاردهمین دوره مسابقات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور با حضور بیش از ۸۰۰ ورزشکار از ۸۲ شهرستان و ۲۷ استان و با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار در شهرستان بردسکن برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن بیان کرد: این مسابقات با حضور پرشور ورزشکاران از سراسر کشور و در محل گود روباز پارک ولیعصر (عج) شهرداری بردسکن و با استقبال بیش از ۸ هزار نفری مردم شهرستان بردسکن برگزار شد.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش‌های زورخانه‌ای به‌عنوان میراث فرهنگی و معنوی ایرانیان افزود: میزبانی این دوره از مسابقات، افتخاری برای مردم بردسکن بود و تلاش شد تا فضایی در شأن ورزشکاران و فرهنگ پهلوانی فراهم شود.

غلامی ادامه داد: استقبال بسیار خوب مردم، مسئولان و علاقه‌مندان به ورزش‌های سنتی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان بردسکن در میزبانی رویدادهای ورزشی ملی است.

رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن از حمایت‌های مسئولان استانی، فدراسیون و نهادهای محلی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز توسعه ورزش‌های پهلوانی و پرورش استعدادهای جوان در شهرستان باشد.

گفتنی است؛ در این رویداد ورزشی سرپرست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و باستانی کشور، مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پهلوان طالقانی، فرماندار، فرماندهان انتظامی و نظامی و مسئولان شهرستانی حضور داشتند.